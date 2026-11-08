Un norteamericano lleva a Jorge Luis Borges al cine y clausura el Festival de Mar de Plata

Me enamoré inmediatamente del libro, de la historia, del tema; todo me atrajo y supe que tenía que hacerla. Además, amo Escocia”, dijo Marc Turtletaub, director de Borges y yo, película que tendrá su estreno mundial en Argentina, la noche que culmina el Festival de Cine de Mar del Plata. “Amo Escocia, viajé allí varias veces. Cuando recibí Borges y yo, hice un viaje con mi esposa y recorrimos todos los lugares clave que aparecen en la novela. Nos detuvimos de camino a las Orcadas para que pudiera conocer el lugar, y yo le decía a mi esposa: ‘Bueno, ahora bajá por esa colina…’. Yo ya imaginaba cómo iba a filmar la película”.

El libro al que hace referencia Turtletaub –de nombre homónimo a la película– son las memorias de Jay Parini, inspiradas en hechos reales. Esto es, en Borges and Me, un joven estudiante estadounidense de la Universidad de St Andrews, en Escocia, sueña con ser poeta pero se siente inseguro, falto de inspiración. En busca de ambas cosas –seguridad y un despertar creativo– emprende un inesperado viaje por las Tierras Altas de Escocia junto a Jorge Luis Borges, quien ya era una de las figuras literarias más importantes del siglo XX.

Ambientada en los años setenta, esta historia propone un viaje tan improbable como transformador, en el que la literatura, la memoria, el humor y los encuentros inesperados se entrelazan en una aventura que cambiará para siempre la mirada de un joven aspirante a escritor.

Consejo desoído. Con más de dos décadas de experiencia como director y productor de cine independiente, Marc Turtletaub tiene en historial el haberse enamorado del libro que luego se transformó en una pelicula taquillera, ganadora de premios Oscar, Little Miss Sunshine. Aunque él no la dirigió sí peleó por quedarse con los derechos del libro homónino.

Con Borges y yo le sucedió lo mismo: apenas lo leyó supo que quería llevar el libro a la pantalla. Por eso, se puso en contacto con sus socios productores de Big Beach y, con la aprobación del autor, Jay Parini, dieron inicio al proyecto. También hizo algo que, según contó en algunos reportajes, los productores le aconsejaron no hiciera: sumó al autor del libro a los rodajes. Y en este caso, dijo que se alegró de haber desoído ese ese consejo porque Jay Parini estuvo muy presente durante la producción y su apoyo fue invaluable, incluso participó en la escritura de algunas de las letras de una canción que se interpreta en Borges y yo.

De Neruda a Borges. El papel de Jorge Luis Borges lo encarna Luis Gnecco, un reconocido actor chileno que hace unos días fue nombrado agregado cultural en la embajada de su país en Reino Unido. En su recorrido actoral, por ejemplo, Gnecco se puso en la piel de Pablo Neruda en la película Neruda del director Pablo Larraín y con Mercedes Morán como coprotagonista.Teniendo en cuenta las irónicas declaraciones de Borges sobre el premio Nobel de Literatura recibido por el mencionado escritor chileno en 1971, quizá –si viviera– le hubiera provocado alguna humorada que “un Neruda haga de Borges”. También Gnecco fue uno de los cardenales que están en Los dos papas, la película en la que Juan Minujín interpreta al Jorge Bergoglio joven, antes de que fuera elegido Papa Francisco.

Improbable pero.... “El paisaje de estas tierras extraordinarias desempeña, sin duda, un papel vital en la historia. Borges se lo revela a Jay muy temprano, cuando dice: ‘Quiero descubrir una poesía del lugar’. Jay se convierte en los ojos de Borges y, el público puede contemplar la belleza de aquello que Jay está viendo”, resume un entusiasmado Luis Gnecco a la centralidad que el paisaje de Escocia tienen en la película. “Parecía muy improbable que Borges y Jay llegaran a conocerse. Y, sin embargo, cada uno, desde sus propias circunstancias y perspectivas, emprende un viaje por un territorio familiar –las Tierras Altas– sin darse cuenta de que el verdadero viaje ocurre en otro lugar: dentro de sus propias

almas. Durante esos pocos días juntos, forjan un vínculo que los acompañará para siempre, aunque esa haya sido la única vez que estuvieron juntos”.