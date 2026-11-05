Aumentan las multas de tránsito: cuánto debo pagar por cruzar con el semáforo en rojo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo aumento del 2,5% en los valores de las multas por infracciones de tránsito para noviembre y diciembre. En caso de conducir con el semáforo en rojo, una de las faltas más costosas, el valor más alto de la sanción alcanza los $2.340.000.

La actualización de valores está directamente relacionada con el aumento del litro de nafta, que sufrió un fuerte incremento desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Debido a que la Resolución establece que los montos aumentan de manera bimestral, en enero llegará una nueva suba de costos de las multas.

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Aumento de multas: cuánto cuestan las infracciones en noviembre 2026

Los valores de las multas se establecen en base a la Unidad Fija (UF), que equivale al precio de litro de la nafta de mayor octanaje. informado por el Automóvil Club Argentino (A.C.A.) con sede en La Plata. Según la resolución del Boletín Oficial, el valor de la misma en noviembre y diciembre es de $2.340, por lo que las infracciones de tránsito tendrán los siguientes valores de multa:

El valor de la Unidad Fija (UF) es de $2.340

– Pasar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000 (entre 500 y 1.200 UF).

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– Por circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $117.000 y $234.000 (entre 50 y 100 UF).

Cómo consultar si tengo alguna infracción

Para saber si tienen multas pendientes, los conductores deberán ingresar a la plataforma InfraccionesBA y en la sección de Infracciones, ingresar el dominio o patente de su vehículo. Una vez confirmado el proceso, se podrán observar las infracciones, ya sea que estén vencidas o no.

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Otra forma de corroborar la existencia de infracciones es con el documento, al elegir el tipo e ingresar el número y género del conductor. Además, la plataforma otorgará la posibilidad de abonar las multas pend​ientes con cualquier medio de pago al escanear los códigos QR.

JSM