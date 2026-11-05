Visita del Papa: liberan los peajes de la Illia y el Paseo del Bajo hasta el miércoles

Ante las restricciones de circulación que dispuso la Ciudad de Buenos Aires por el operativo de seguridad para la llegada del papa León XIV, el Gobierno porteño resolvió liberar el peaje de la autopista Illia para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), como alternativa a la avenida del Libertador, que no se podrá utilizar.

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Como medida complementaria, Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa de la Ciudad, habilitará el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios, que tampoco pagarán peaje. Quienes circulen por esa autopista deberán respetar una velocidad máxima de 60 km/h, y las motos seguirán teniendo prohibido el ingreso por razones de seguridad vial.

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Las medidas regirán en ambas autopistas desde las 22 de este miércoles 4 de noviembre y hasta las 14 del miércoles 11, último día de la visita del Pontífice al país. En los dos casos, el tránsito pesado deberá seguir pagando el peaje de manera habitual, según el horario de circulación y la cantidad de ejes de cada camión

IC/MSS