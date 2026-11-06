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CABA: aprobaron Ley de Educación Digital

CABA: aprobaron Ley de Educación Digital
Paradigma. La normativa votada ayer impulsa la educación sobre plataformas y entornos virtuales en la Capital Federal.
Claudio Corsalini
Claudio Corsalini
Redactor de Sociedad en Diario Perfil. Mail: [email protected] TW: @corsalini
Hoy 01:43

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer la ley de Educación Digital Integral (EDI), una normativa impulsada de manera colectiva entre la comunidad educativa, trabajadores del sector y legisladores de diversos bloques políticos. La iniciativa se sancionó con 43 votos a favor y 13 abstenciones correspondientes al bloque de La Libertad Avanza (LLA), fijando un nuevo paradigma para la enseñanza sobre plataformas y entornos virtuales en el distrito.

El proyecto alcanzará tanto a las escuelas públicas como privadas del ámbito porteño. Durante el debate en el recinto, la discusión estuvo encabezada por Maru Bielli, legisladora de Fuerza por Buenos Aires (FBA) y presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. En su intervención, Bielli fundamentó la necesidad de darle herramientas a las instituciones frente a las transformaciones culturales y sociales que imponen las tecnologías actuales.

“Frente a estos fenómenos y a las grandes transformaciones que trae el capitalismo de plataformas, ¿qué mejor lugar que la escuela para constituirlas en objeto de conocimiento? ¿Y qué mejor que facilitarle a la escuela las capacidades y recursos que necesita para que los estudiantes puedan tener una mirada crítica?”, sostuvo la legisladora. Asimismo, remarcó la importancia de resguardar el rol del aula frente a la vorágine de las plataformas: “Estamos en la lógica de la inmediatez y de la fugacidad que proponen las redes sociales. La escuela tiene otra lógica porque la construcción del conocimiento requiere otra temporalidad. Por eso es tan importante dotarla de una mirada y de un paradigma claro”.

La ley de EDI establece ejes concretos para actualizar el sistema educativo porteño. Entre sus puntos principales, dispone la incorporación de materiales didácticos multimediales accesibles y la formación docente continua en la materia. Además, fija criterios claros para el uso de inteligencia artificial en las aulas y garantiza la presencia de la figura del facilitador pedagógico en todos los niveles y modalidades.

Para fomentar el cuidado en entornos virtuales, la norma contempla la designación de estudiantes promotores que mediarán en el diálogo entre pares, además de talleres para familias sobre funcionamiento algorítmico y el impacto de las redes sociales.

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