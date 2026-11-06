Cerrarán 72 Registros del Automotor: dónde están y qué pasará con los trámites

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reducción de la red de Registros del Automotor y ordenó el cierre operativo de 72 oficinas distribuidas en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La reorganización contempla el traslado de los dominios radicados en esas dependencias hacia otras sedes que permanecerán en funcionamiento.

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La decisión se instrumentó mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La norma suprime 67 registros e incluye el cierre de otras cinco oficinas cuya eliminación ya había sido dispuesta en 2025.

El plazo establecido para completar el proceso es de 60 días hábiles. Esa precisión resulta central: la resolución no dispone que todas las dependencias dejen de atender de inmediato ni fija un período de 60 días corridos.

Cierre de Registros del Automotor: qué pasará con los trámites

La implementación quedará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), que deberá organizar el cierre y asignar los dominios de las oficinas suprimidas a registros que sigan operativos.

La DNRPA deberá concretar el cierre de 72 registros y reasignar sus dominios en un plazo de 60 días hábiles.

La medida requiere adoptar las acciones administrativas, documentales e informáticas necesarias para concretar esa redistribución. Sin embargo, la resolución no identifica qué oficina recibirá los dominios de cada dependencia afectada ni establece un cronograma individual de cierre para cada sede.

En consecuencia, la reorganización prevé la continuidad del servicio mediante la reasignación registral, mientras que los detalles operativos de cada traslado deberán ser definidos durante su ejecución.

Por qué el Gobierno dispuso el cierre de las oficinas

La decisión se inscribe en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de 2026. Ese programa contempla cambios en la distribución territorial y en las funciones de las dependencias.

Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Justicia señala que identificó registros intervenidos por encontrarse vacante el cargo de encargado titular. También plantea la necesidad de completar el cierre de oficinas que habían sido suprimidas mediante una norma anterior.

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El objetivo declarado por la cartera es concentrar funciones y utilizar los recursos disponibles de manera más eficiente, preservando la accesibilidad y la continuidad de la atención. Se trata de los propósitos expresados en la normativa, cuyo cumplimiento dependerá de la implementación de los cambios.

Qué funciones podrán asumir los registros que permanezcan abiertos

La resolución también permite redistribuir las competencias de las oficinas que continúen funcionando. Previa orden de la DNRPA, podrán inscribir trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables.

Esto permitirá que una sede incorpore materias distintas de las que tenía asignadas originalmente. Además, los encargados titulares de los registros que absorban nuevas competencias conservarán su condición y su nombramiento se extenderá a la nueva denominación registral.

Cuáles son los 67 Registros del Automotor suprimidos

El listado comprende dependencias con distintas competencias: algunas atienden trámites de automotores; otras se especializan en motovehículos, maquinaria o créditos prendarios. Por eso, el cierre de una oficina incluida en la nómina no implica necesariamente la eliminación de todos los registros de una localidad.

A continuación, las 67 dependencias alcanzadas por la nueva supresión, agrupadas por jurisdicción. Se incluyen sus códigos para facilitar la identificación.

Provincia de Buenos Aires

1.Azul N.º 1: Automotor y Créditos Prendarios — códigos 01007/25006/51005. 2.Balcarce: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51007. 3.Carhué: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51011. 4.Coronel Dorrego y Oriente: Automotor y Créditos Prendarios — 51015. 5.General Belgrano: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51026. 6.General La Madrid: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51027. 7.General Rodríguez N.º 2: Automotor — 01247/25138. 8.Juan Bautista Alberdi y Vedia: Automotor y Créditos Prendarios — 51032. 9.Laprida: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51037. 10.Lobos: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51041. 11.Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón: Automotor y Créditos Prendarios — 51043. 12.Merlo N.º 1: Automotor — 01062. 13.Pigüé: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51062. 14.Quilmes N.º 1: Automotor — 01077. 15.Rojas: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51069. 16.San Pedro N.º 1: Automotor y Créditos Prendarios — 01093/25081/51082. 17.Tandil: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51083. 18.Trenque Lauquen: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51087. 19.Zárate: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 51093.

El Gobierno anunció el cierre de casi la mitad de los registros automotores del país

Ciudad de Buenos Aires

1.Capital Federal N.º 01: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 52001. 2.Capital Federal N.º 06: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 52006. 3.Capital Federal N.º 07: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 52007. 4.Capital Federal N.º 11: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 52011. 5.Capital Federal N.º 12: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 52012. 6.Capital Federal N.º 052: Automotor — 02052. 7.Capital Federal N.º 078: Automotor — 02078.

Chaco

1.Resistencia N.º 1: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 56008. 2.Villa Ángela: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 56010.

Córdoba

Las diez dependencias incluidas tienen competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios:

1.Córdoba N.º 2: 54006. 2.Deán Funes: 54010. 3.Huinca Renancó: 54024. 4.Jesús María: 54026. 5.Las Varillas: 54029. 6.Mackenna: 54031. 7.Marcos Juárez: 54032. 8.Morteros: 54033. 9.Río Cuarto: 54013. 10.San Francisco: 54016.

Corrientes

1.Corrientes N.º 3: Automotor — 05013/29002. 2.Goya: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 55005. 3.Entre Ríos 4.Basavilbaso y Rosario del Tala: Automotor y Créditos Prendarios — 58018. 5.Gualeguaychú y Urdinarrain: Automotor y Créditos Prendarios — 58011. 6.Nogoyá: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 58015. 7.Paraná: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 58017. 8.Ramírez: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 58016.

Jujuy

- La Quiaca, letra “A”: competencia exclusiva en Motovehículos — 34001.

La Pampa

- Realicó: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 61007.

La Rioja

1.La Rioja N.º 1: Automotor — 12003. 2.La Rioja N.º 2: Automotor — 12004.

Misiones

- Posadas: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 64004.

Río Negro

- Cipolletti: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 66002.

Salta

- Salta y Güemes: Automotor y Créditos Prendarios — 67006.

San Luis

- Villa Mercedes: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 69003.

Santa Fe

1.Chañar Ladeado: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71006. 2.Esperanza: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71007. 3.Firmat y Melincué: Automotor y Créditos Prendarios — 71008. 4.Las Rosas: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71010. 5.María Teresa y Venado Tuerto: Automotor y Créditos Prendarios — 71011. 6.Rafaela: competencia en Motovehículos y Créditos Prendarios — 45044/71014. 7.Rufino: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71017. 8.San Carlos Centro: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71019. 9.San Genaro y Totoras: Automotor y Créditos Prendarios — 71022. 10.San Justo: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71023. 11.Santa Fe N.º 2: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71028. 12.Vera: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 71035.

Santiago del Estero

- Añatuya: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 72001.

Tucumán

- Concepción: competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios — 73003.