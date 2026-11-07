City Bell: un ex juez de la Suprema Corte bonaerense chocó contra un local y atropelló a cinco mujeres

Un ex juez de la Corte Suprema bonaerense, Francisco Roncoroni, protagonizó un violento episodio en City Bell cuando perdió el control de su vehículo, se metió dentro de un salón de belleza y atropelló a cinco mujeres a su paso. El vehículo en ningún momento se detuvo y llegó hasta el fondo del local.

Según se detalló, el miércoles alrededor de las 18:30 en el interior de la estética Fefi, entre 135 y 136, se encontraban tres empleadas y una clienta, esta última se acercó hasta la puerta para abrirle a otra mujer y fue allí como vio al vehículo, una camioneta Volkswagen Taos, pocos segundos antes de incrustarse contra el local a toda velocidad.

Afortunadamente, todos los involucrados en el hecho, incluido él y las cinco mujeres atropelladas resultaron ilesos o con algunos golpes menores. Hasta el momento se desconoce la causa por la cual el exmagistrado de 85 años perdió el control de su vehículo.

El salón de estética, por su parte, quedó destruido, dado que en el choque el vehículo impactó contra los vidrios de la entrada y se llevó por delante sillones, una mesa ratona, las mesas de trabajo y las sillas. Lo único que quedó intacto fue el mostrador dado que el vehículo le pasó por al lado.

Al lugar se debió acercar personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, y posteriormente se abrió una investigación por daños que quedó en manos de la UFI N.º 15 de La Plata.

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Roncoroni, de 85 años, fue nombrado ministro de la Corte bonaerense en el año 2002 y se mantuvo en el puesto hasta su jubilación, cinco años más tarde. Anteriormente era magistrado integrante de la sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del departamento Judicial La Plata.

El protagonista del violento episodio también fue secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº4 (Secretaría 12) del Departamento Judicial La Plata entre 1970 y 1972 y juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento Judicial San Martín, provincia de Buenos Aires, entre 1972 y 1974. Posteriormente, desde 1976 a 1982 se ocupó del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial La Plata y luego asumió como Camarista Civil.

AS / EM