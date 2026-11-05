Contra la osteoporosis: por qué y cómo entrenando "fuerza" podemos cuidar los huesos

La osteoporosis no duele, no avisa y, muchas veces, se descubre recién cuando el hueso ya cedió. Según estimaciones de especialistas, solo una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años tiene una densidad ósea normal. El dato ayuda a dimensionar un problema que crece en silencio y que, en la Argentina, se traduce en unas 90 fracturas de cadera por día.

“La osteoporosis es una enfermedad que va deteriorando la cantidad y calidad del hueso en forma silenciosa, aumentando considerablemente el riesgo de fracturas”, explica la doctora Adriana Díaz, médica de la Sección Osteopatías de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Hay un vínculo estrecho entre músculo y hueso

Para la especialista, hay un vínculo estrecho entre el músculo y el hueso. A partir de los 40 años, el cuerpo pierde masa muscular de manera lenta pero sostenida. Por eso, sostiene, es clave conservarla mediante ejercicios de fuerza controlados, con un aporte adecuado de calcio y proteínas y niveles normales de vitamina D en sangre.

Quiénes deben controlarse la osteoporosis

Díaz recomienda evaluar la salud ósea en mujeres mayores de 65 años y en varones mayores de 70. En personas más jóvenes, el estudio puede adelantarse si hay factores de riesgo. Entre ellos figuran la menopausia precoz, el uso crónico de corticoides o de inhibidores de la aromatasa, un medicamento muy utilizado en el cáncer de mama, y ciertas enfermedades que afectan la absorción de nutrientes. También cuentan los trastornos endocrinos, reumatológicos o renales, el tabaquismo y los períodos prolongados de inmovilización.

Tres hábitos que te ayudan a prevenir la osteoporosis

Sin embargo, uno de los principales factores de riesgo es haber sufrido una fractura ante un traumatismo mínimo, ya que eso aumenta de manera significativa la probabilidad de tener otra en los dos años siguientes.

La primera fractura, la que hay que evitar

Como la enfermedad avanza sin síntomas, muchas personas ignoran que la tienen hasta que se rompen un hueso. “Prevenirlas es fundamental, dado que tienen un importante impacto socioeconómico, afectan la calidad de vida y aumentan el riesgo de muerte”, advierte la médica.

La detección temprana importa, pero no es la única herramienta. La osteoporosis también puede tratarse una vez diagnosticada. “Es posible recuperar masa ósea con la terapéutica adecuada. Sin embargo, el principal objetivo es disminuir el riesgo de fractura”, aclara Díaz.

Por eso, ante una fractura, los especialistas recomiendan consultar con un médico para evaluar los factores de riesgo e indicar un tratamiento individualizado, que combine alimentación adecuada, actividad física y medicación.

Cuatro tips para entrenar mejor

* Priorizá la fuerza. Sumá al menos dos sesiones semanales de ejercicios con cargas, como pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal.

* Progresá con control. Aumentá el peso o la dificultad de forma gradual y con buena técnica; la calidad del movimiento vale más que la carga.

* Entrená con guía profesional. Si ya tenés osteoporosis o una fractura previa, consultá antes con tu médico y trabajá con un profesor de educación física que adapte la rutina.

* No entrenes solo el músculo. Acompañá la rutina con calcio, proteínas y vitamina D en niveles adecuados, tal como indica la especialista.

cp