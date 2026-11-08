El diario va a las escuelaspara impulsarmás la lectura

PERFIL completó la primera semana de reparto gratuito de diarios en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por Jorge Fontevecchia, busca acercar a chicos, adolescentes y familias a la lectura y al periodismo con una consigna: “Que el algoritmo no te imponga qué leer. Elegí papel”.

La propuesta promueve la lectura atenta, la ampliación del vocabulario y la construcción de una mirada propia. Se inscribe en la alfabetización mediática, que procura mejorar la comprensión de textos y ofrecer herramientas para reconocer información confiable en un escenario de abundancia de contenidos. El papel vuelve a ser otro recurso para el aula.

El recorrido comenzó en el barrio de Almagro, con seis escuelas públicas: cinco primarias y una secundaria. Entre ellas estuvieron la Florencio Balcarce, la Dr. Alejandro Carbó y la Manuel Solá. Después siguió por otras seis instituciones de Belgrano, como la Esteban Echeverría, la Juan Bautista Alberdi y el CBO N.º 3.

La primera semana cerró en Recoleta, donde los ejemplares llegaron al Carlos Pellegrini, Lenguas Vivas y la escuela Ángel Gallardo, entre otros establecimientos. Las próximas etapas incluirán Balvanera y Caballito, con instituciones ubicadas en zonas de circulación intensa.

La campaña cuenta con el apoyo de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

Las escuelas que quieran recibir PERFIL de lunes a viernes o visitar la planta para conocer cómo se imprime este diario pueden escribir al mail [email protected].