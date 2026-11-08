SociedadYa una semana

El diario va a las escuelaspara impulsarmás la lectura

El diario va a las escuelaspara impulsarmás la lectura
Consigna. Menos algoritmos y más lecturas: elegí papel.
Enrique Garabetyan
Enrique Garabetyan
Redactor especializado en Ciencia, Salud & Tecnología.
Hoy 03:41

PERFIL completó la primera semana de reparto gratuito de diarios en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por Jorge Fontevecchia, busca acercar a chicos, adolescentes y familias a la lectura y al periodismo con una consigna: “Que el algoritmo no te imponga qué leer. Elegí papel”.

La propuesta promueve la lectura atenta, la ampliación del vocabulario y la construcción de una mirada propia. Se inscribe en la alfabetización mediática, que procura mejorar la comprensión de textos y ofrecer herramientas para reconocer información confiable en un escenario de abundancia de contenidos. El papel vuelve a ser otro recurso para el aula.

El recorrido comenzó en el barrio de Almagro, con seis escuelas públicas: cinco primarias y una secundaria. Entre ellas estuvieron la Florencio Balcarce, la Dr. Alejandro Carbó y la Manuel Solá. Después siguió por otras seis instituciones de Belgrano, como la Esteban Echeverría, la Juan Bautista Alberdi y el CBO N.º 3.

La primera semana cerró en Recoleta, donde los ejemplares llegaron al Carlos Pellegrini, Lenguas Vivas y la escuela Ángel Gallardo, entre otros establecimientos. Las próximas etapas incluirán Balvanera y Caballito, con instituciones ubicadas en zonas de circulación intensa.

La campaña cuenta con el apoyo de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen.

Las escuelas que quieran recibir PERFIL de lunes a viernes o visitar la planta para conocer cómo se imprime este diario pueden escribir al mail [email protected].

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