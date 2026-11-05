El futuro se mueve en transporte público

Las ciudades se construyen con calles, edificios e infraestructuras, pero su verdadero valor se mide por las oportunidades que ofrecen a las personas. La posibilidad de llegar al trabajo, acceder a la educación y a la salud, disfrutar de la cultura o encontrarse con familiares y amigos depende, en gran medida, de cómo nos movemos. Por eso, hablar de movilidad urbana es hablar de calidad de vida, de desarrollo económico y de cohesión social.

En un momento en el que las ciudades afrontan el desafío de crecer de manera sostenible, reducir sus emisiones y mejorar la calidad del espacio urbano, el transporte público debe ocupar el lugar que le corresponde: el de columna vertebral de un sistema de movilidad eficiente, accesible y pensado para las personas.

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El transporte público es mucho más que transporte

La contribución del transporte público al desarrollo urbano tiene tres dimensiones que, a menudo, pasan inadvertidas en el debate público.

La primera es la social. Un sistema de transporte público fiable, asequible y accesible conecta a las personas con el empleo, los centros educativos, los servicios sanitarios y las actividades culturales. Amplía el acceso a las oportunidades, especialmente para quienes no disponen de vehículo propio, y contribuye a reducir las desigualdades territoriales y económicas. La accesibilidad universal, la seguridad y la perspectiva de género deben formar parte de esta ecuación desde el diseño mismo de las infraestructuras y servicios.

La segunda es ambiental. Cuando el transporte público resulta atractivo y competitivo, puede reducir la dependencia del automóvil particular, las emisiones asociadas a la movilidad, las muertes y lesiones por accidentes de tráfico y la presión sobre el espacio urbano. La electrificación de autobuses y otros vehículos representa un avance fundamental, especialmente cuando se acompaña de una transición energética coherente. Pero la sostenibilidad no consiste únicamente en sustituir un motor de combustión por uno eléctrico: también exige transportar a más personas con mayor eficiencia, integrar los distintos modos y facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta.

La tercera es económica. Una ciudad bien conectada es una ciudad más productiva. El transporte público facilita el acceso a los mercados laborales, sostiene la actividad comercial y turística, conecta centralidades y barrios, y contribuye a que las empresas encuentren trabajadores y clientes. Invertir en sistemas de transporte público no debe entenderse exclusivamente como un gasto operativo o una partida de infraestructura, sino como una inversión estratégica en competitividad y desarrollo.

Buenos Aires, una ciudad con experiencia y nuevos desafíos

Buenos Aires ofrece un contexto especialmente relevante para este debate. La Ciudad cuenta con una larga tradición, una extensa red de colectivos, un sistema de subterráneos y trenes suburbanos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Su escala metropolitana, la intensidad de sus desplazamientos y su papel económico y cultural hacen de la movilidad una cuestión estratégica para su presente y futuro.

Sobre esta base, la Ciudad está impulsando iniciativas que buscan ampliar las alternativas de movilidad y avanzar hacia servicios más sostenibles. Entre ellas destaca el desarrollo de los buses eléctricos, que conectan sectores como Retiro, el casco histórico y La Boca, ofreciendo una solución silenciosa, accesible y libre de emisiones. La extensión de sus recorridos refuerza, además, la conectividad de áreas de gran valor urbano, patrimonial y turístico.

A esta experiencia se suma el desarrollo del sistema TramBus, una apuesta por incorporar transporte colectivo 100 % eléctrico y sostenible, así como la evolución de los corredores Metrobus, la expansión prevista de la red del Subte y Ecobici. En conjunto, estas iniciativas apuntan a diversificar las opciones de viaje, mejorar las conexiones y avanzar hacia un sistema de movilidad más integrado.

Una oportunidad para compartir experiencias y construir soluciones

Es precisamente con este espíritu con el que la Unión Internacional de Transporte Público, UITP, celebrará el Foro UITP América Latina 2026, en Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre. Durante esos días, autoridades públicas, operadores, expertos, representantes de la industria, banca multilateral, agencias de desarrollo y fabricantes, 350 asistentes de más de veinte países, se reunirán para debatir sobre el futuro de la movilidad urbana, intercambiar buenas prácticas y explorar respuestas concretas a los desafíos del transporte público en América Latina.

La agenda abordará cuestiones esenciales para la transformación del sector: gobernanza, integración modal, innovación y el papel del transporte público en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y equitativas. El programa combinará conferencias internacionales, reuniones y visitas técnicas, ofreciendo un espacio para conectar las experiencias locales con las tendencias y soluciones internacionales.

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La celebración del Foro en la capital argentina es una oportunidad para reconocer el trabajo que se está desarrollando en la ciudad, compartir sus avances y contrastar ideas sobre los retos que todavía quedan por resolver. También es una invitación a fortalecer la cooperación entre ciudades, administraciones y operadores, porque ninguna transformación de la movilidad puede abordarse de forma aislada.

El futuro urbano no dependerá únicamente de cuánto crezcan nuestras ciudades, sino de cómo permitan a sus habitantes acceder a las oportunidades que ofrecen. Apostar por un transporte público de calidad es apostar por ciudades más competitivas, más saludables y más justas.

Y Buenos Aires tiene mucho que aportar a esta conversación.

*Director Global de Advocacy y Director para América Latina. Unión Internacional de Transporte Público, UITP.