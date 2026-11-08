Emanuel Noir fue detenido tras golpear a un policía en Entre Ríos

El cantante y líder de la banda Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido en la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, tras protagonizar un violento episodio en el que golpeó a un policía que intentó impedirle ingresar a un casino que estaba cerrado.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el hecho tuvo lugar alrededor de las 5:45hs, cuando el músico golpeó al uniformado de 40 años y le provocó lesiones en el rostro. Noir estaba acompañado en aquel momento por su amigo Nicolás Gómez, de 29 años.

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Tras el violento episodio, el fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, dispuso que el cantante fuera trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera, siendo acusado de resistencia a la autoridad y lesiones. El amigo del músico, Gómez, también quedó detenido, aunque no trascendió el motivo de su imputación.

Las primeras informaciones que trascendieron sobre el hecho indicaron que el líder de Ke Personajes habría intentado ingresar a un casino que estaba cerrado y se mostró alterado y violento frente a la presencia de los efectivos de la Policía que se acercaron al lugar. La agresión contra el uniformado de 40 años quedó bajo investigación.

Policía golpeado por Emanuel Noir en Entre Ríos | Crédito: Infobae

El músico protagonista del hecho es oriundo de Entre Ríos, nacido en 1989, y alcanzó la fama como vocalista de Ke Personajes. En más de una entrevista hizo públicas las dificultades que atravesó a lo largo de su infancia y adolescencia, sus episodios de depresión y sus problemas de consumo.

El arresto del músico se conoce pocos días después de saberse que la banda que lidera sería el grupo elegido para acompañar al club Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que, desde hace algunos años, Conmebol lleva a dos bandas, una en representación de cada finalista, para animar la previa de las finales. Si bien aún faltaba la confirmación oficial, cualquier decisión ahora queda supeditada al desarrollo de la causa judicial del cantante.

AS.