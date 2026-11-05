En solo 24 horas, más de 40.000 personas se anotaron para entrar a la SIDE: hasta cuándo hay tiempo para postularse, dónde hacerlo y cuáles son los requisitos

Tras lanzar una convocatoria pública para sumar nuevos agentes, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) reveló que, en solo 24 horas, recibió más de 40.000 solicitudes de ingreso.

Posteo de la SIDE sobre su oferta laboral para reclutar agentes

El organismo, a través de su cuenta oficial de X, informó lo ocurrido: “YA RECIBIMOS MÁS DE 40.000 SOLICITUDES PARA INGRESAR AL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN. Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real”.

Aparecieron afiches firmados por la SIDE: "Buscamos a los mejores"

Y agregaron: “Sin embargo, en tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores”.

El organismo recordó que “la convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esperamos que muchos más argentinos se sigan postulando”.

Secretaría de Inteligencia

Cuáles son los requisitos para postularse a la SIDE

En su página oficial, la SIDE señaló los requisitos para anotarse:

- “Ser ciudadano argentino”.

- “Tener el título secundario completo”.

- “Aprobar las evaluaciones de seguridad y médicas, que incluyen una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas”.

- “Tener disponibilidad para trasladarte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La inscripción se hace a través de la página oficial side.gob.ar/postulacion

“Buscamos a los mejores”: en RDI se reveló cuál es el motivo detrás de la convocatoria que inició el Gobierno para integrar la SIDE

La página informa que el proceso de selección consta de 4 etapas:

1. “Inscripción: Entre el 3 y el 30 de noviembre podés inscribirte al concurso público de ingreso al Cuerpo de Inteligencia de la Nación completando el formulario digital que se encuentra en esta sección del sitio web”.

2. “Selección: Realizamos una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal”.

Secretaría de Inteligencia

3. “Formación: Los perfiles seleccionados participarán del Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia”.

4. “Ingreso: En función del desempeño durante el curso y de las vacantes disponibles, seleccionamos a quienes se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación”.

HM