Galería de fotos: el papa León XIV visitó la Cárcel de Devoto y llamó a los presos a refugiarse en Dios

El papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto en su último día de viaje por Argentina. El Sumo Pontífice pidió a los presos que hagan las pases con Dios y recuperen los vínculos con sus familias, y sostuvo que el tiempo en la cárcel podría significar una "oportunidad para empezar de nuevo".

Tres de los 69 presos presentes frente al Pontífice dieron su testimonio acerca de cómo su acercamiento a la Iglesia los ayudaron a transformar sus vidas luego de atravesar problemas de adicción que los llevaron no solo a cometer los delitos que los detuvieron, sino también a alejarse de sus familias. Como respuesta a ello, Robert Prevost empatizó con los encarcelados al reconocer las limitaciones que atraviesan, como el distanciamiento de sus hijos.

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El papa León XIV en la Cárcel de Devoto: las fotos de su visita

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: AFP

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Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: AFP

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: AFP

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: NA

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Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: AFP

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: NA

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