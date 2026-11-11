Alejandro Antón, sacerdote amigo del papa León XIV: “Él busca que tendamos puentes los unos hacia los otros”

Alejando Moral Antón, vicario de la parroquia San Martín de Tours y amigo cercano del papa León XIV, afirmó que el Pontífice vino a Argentina para traer un mensaje de esperanza y a pedir por un mayor trabajo en conjunto en una entrevista para Radio Perfil. Como fiel agustino, busca promover la unión, fraternidad y comunión entre los fieles.

Antón y el Sumo Pontífice se conocen hace 45 años, específicamente, desde 1981. El sacerdote fue prior general de la Orden de San Agustín desde 2013 hasta 2025 y fue sucesor del Papa en este rol, así como también su vicario por 12 años. Trabajaron juntos desde 2001, lo que les permitió afianzar su vínculo con el paso del tiempo.

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Alejandro Antón: el mensaje que León XIV trajo a Argentina

Alejandro Antón explicó que el papa León XIV realizó su viaje por Argentina para transmitir un mensaje de esperanza y de trabajo en conjunto. “Él busca que seamos capaces de trabajar juntos, de tender puentes los unos hacia los otros para crear un país donde podamos vivir como hermanos en paz”, afirmó el sacerdote a Radio Perfil.

El papa León XIV y Alejandro Moral Antón trabajaron juntos durante 12 años.

El mensaje de León XIV está directamente relacionado con el foco de la orden agustiniana, que Antón sostuvo que busca la comunión entre los seguidores. “Podemos vivir la comunión siempre que la busquemos desde el amor de Dios, desde la caridad” afirmó el agustino, que también remarcó que solo se puede vivir en fraternidad “si dejamos de pensar en nosotros”.

Por otro lado, Antón aclaró que no es correcto utilizar estos mensajes del Papa para sostener una ideología y definir qué es verdad y qué no. “La verdad, como dijo San Agustín, ‘no es ni mía ni es tuya’. Debemos ser humildes y reconocer que nadie es santo sin tener pecados”, profundizó el vicario.

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“Estamos defendiendo parcelas, individualismos, pero eso no va a construir una colectividad y un mundo en el que todos nos encontremos como hermanos y en el que todos podamos disfrutar de ese don tan maravilloso que es el amor entre unos y otros”, continuó Antón.

Antón: “León XIV se siente muy feliz en Argentina”

Además de transmitir el mensaje del Papa, Alejandro Moral Antón relató cómo vive León XIV su viaje por Latinoamérica, que le tiene un gran amor. El párroco relató que cuando trabajaban juntos, viajaron por Colombia, Chile, Argentina, incluso peregrinaron juntos hacia Luján durante un encuentro de la Organización de Agustinos Latinoamericanos (OALA).

León XIV y Alejandro Antón tuvieron un encuentro durante su paso por Argentina.

Además, manifestó que se siente muy bien y feliz en Argentina, país al que tiene especial cariño gracias a su estrecha relación con su predecesor, el papa Francisco. “Tenía una total confianza con Robert Prevost, a quien nombró obispo y eligió para desempeñarse en el rol líder del dicasterio de los obispos”, relató el sacerdote.

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Por otra parte, Antón también se refirió a las diferencias entre ambos Pontífices. “El Papa Francisco tenía una manera de acercarse a la gente y el Papa León tiene otra manera distinta y las dos son válidas”, remarcó él. No obstante, sostuvo que lo más importante es el papel que juegan los creyentes a la hora de poner en práctica sus mensajes para crear un mundo con más humanidad.

JSM