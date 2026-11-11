Caputo, Stephen Miller y la sotana del Papa

Santiago Caputo vio pronto cómo se cumplían sus deseos. Días después de la estrepitosa derrota en las elecciones de medio término, Donald Trump designó a Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, uno de los cargos más influyentes en el gobierno de los Estados Unidos.



Miller representa incluso más que eso. Como asesor senior durante la primera presidencia, y vicejefe de gabinete en la presidencia actual, ha sido responsable de las principales acciones del gobierno de Trump en materia de seguridad interior. Entre otras: la política migratoria, -que incluye la controvertida decisión de separar a las familias migrantes en la frontera y la “caza” de inmigrantes en calles y sucursales de la cadena Home Depot-; los ataques extrajudiciales a embarcaciones en el mar Caribe; la campaña contra las universidades y la prohibición de la entrada al país de extranjeros de confesión musulmana. Máxima expresión de la línea dura en el trumpismo, Miller es algo así como el custodio de la pureza del proyecto America First.

Toda palabra pública es un acto político





Nacidos ambos en 1985, existe sintonía entre Miller y nuestro más modesto asesor presidencial. Ignoramos si han tenido trato. El jueves 5 Santiago Caputo posteó en X una hoja de ruta posible para encaminar la abollada presidencia de Trump tras el duro revés electoral de los republicanos. Dice su tuit: “Lo peor que puede hacer DJT es asumir que el resultado electoral es producto de la agenda con la que volvió al poder. Los resultados tienen casi todo que ver siempre con la realidad material de los ciudadanos (N del R: atención a esto). La prolongación del conflicto en Irán y su consecuente efecto en el precio del petróleo explica mucho más que cualquier otra cosa. Tiene que resolver el conflicto en Medio Oriente de manera exitosa (porque es lo que Occidente necesita) para poder dedicarse a empujar la agenda para la que fue votado (...) Priorizar la doctrina ‘América First’ y combatir la agenda woke en todas sus formas y expresiones”.



El viernes, día de su designación, Miller posteó en la misma red. “El presidente Trump es el líder político más transformador de la historia estadounidense, y ha salvado a Estados Unidos de quienes querían destruirlo (...). La misión ahora es más clara que nunca: luchar con todas nuestras fuerzas para apoyar a nuestro presidente”. Colaboradores de Miller citados por The New York Times han dicho que sus prioridades son reconstruir la coalición MAGA, poner fin a la guerra con Irán y atenuar la suba de precios provocada por el aumento de los combustibles. Como se preveía, Trump dobló la apuesta.



Caputo celebró la determinación con que Miller se cargó al hombro el desastre electoral del trumpismo. “Pro Stephen Miller y Anti anti-Stephen Miller. Téngase presente”, subió como declaración de principios en la exTwitter .

Escenarios incómodos para Milei





Miller ha evitado confrontar directamente con un compatriota suyo que hoy está haciendo lío entre nosotros e incomoda a Donald Trump: Robert Prevost. En respuesta a declaraciones de León XIV instando a la Casa Blanca a que frene las deportaciones durante las misas de la última Navidad, Miller posteó, como una ironía, que había estado viendo clásicos navideños de Frank Sinatra y Dean Martin con sus hijos. “Imaginen ver eso y pensar que Estados Unidos necesita migrantes del tercer mundo”, dijo entonces (recibió algunas burlas, porque Sinatra y Martin -nacido Dino Paul Crocetti- eran ambos hijos de inmigrantes italianos y habían sido estigmatizados en su época por esa razón).



Miller usó una segunda diagonal para llegar al papa. También en diciembre, su mujer, Katie Miller, reaccionó a la decisión de Prevost de designar a un sacerdote de origen dominicano obispo de Palm Beach, la diócesis que comprende a Mar-a-Lago, residencia de Trump. “El papa estadounidense ahora está señalando abiertamente sus prioridades progresistas”, posteó Katie en X. Más tarde borró el tuit.



Miller y Caputo son en sus países los animadores de la batalla cultural. El primero es un ideólogo que fatiga las pantallas de TV, inspirado, digamos, en Charlton Heston. El otro es un especialista en comunicación digital, intrigante, influenciado por el viajero y novelista francés Jean Raspail (y por qué no, por las aventuras de Limónov). Miller desnuda el rasgo fanático que sugiere que podría dar la vida por Trump (en EEUU se lo asocia inquietantemente al jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels). Caputo transmite en cambio una despreocupación que lleva a pensar que empujará del bote salvavidas a Milei en el momento oportuno. Daría la vida en un video game.

Juan Pablo II y Malvinas: diplomacia de la paz en tiempos de guerra



Nuestro asesor se mueve con cuidado en estas horas de devoción papal. La experiencia de haberse quemado con leche con Francisco (Milei lo llamó “representante del maligno en la tierra”, agravio que probablemente lo persiga hasta el final), llevó a Caputo a mezclar al papa en el universo mágico que el asesor a menudo visita.



Caputo subió a su cuenta X un dibujo del artista y supuesto profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, que muestra una figura de espaldas, tocada con un solideo, frente a un personaje de cabello abundante y revuelto. En la alusión de Caputo, deberían representar al papa y a Milei. “Todo marcha acorde al plan”, posteó. La ilustración algo siniestra de Parravicini ya había sido empleada cuando el papa era Francisco, recordó el crítico y periodista Gabriel Levinas.



Lo que más desea el Gobierno es que el calvario que arrancó con la victoria de Lula en Brasil termine de una vez. Que la última estación sea la visita del papa. No hay nada que pueda hacer frente a la insoportable crítica a la que lo sometió esta suerte de Bergoglio intelectual, hombre a la vez reflexivo y resuelto, de una inusual sofisticación, que colgarse desvergonzadamente de la sotana blanca.



Un hallazgo en las redes ante el fervor que suscita Prevost en la Argentina: “Mi sensación es que a cualquier figura que viene de afuera no se le está pidiendo opinión sino auxilio”, dijo en X la poeta Silvina Giaganti. Hasta Milei parece hacerlo en estas horas.

IC CP