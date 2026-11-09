Toda palabra pública es un acto político

Un explorador llegó a una isla lejana y se encontró con una tribu de antropófagos (personas que comen carne humana). Sorprendido por este hecho, cuestionó la antropofagia, al tiempo que los miembros de la tribu rechazaron firmemente tal acusación. Ante está negación, el explorador les señaló que tenían a dos personas cocinándose en la olla comunitaria. El jefe de la tribu le respondió: “No, ellos no son personas, son de la otra tribu” (adaptación del cuento de monseñor Pierre Claverie).

Ellos no son nosotros. Nosotros no somos ellos. Entonces, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros?

Mediante la palabra pública el político construye y califica la condición del “otro”y a partir de allí, justifica las acciones frente a ellos. En el cuento, el uso del “ellos” por parte del jefe de la tribu opera políticamente al trazar el límite entre quienes son reconocidos como personas y quienes no lo son. Por eso, toda palabra pública es, en última instancia, un acto político, porque condiciona nuestra relación con los otros.

En Argentina la palabra pública presidencial hace la misma operación política para deshumanizar a los “otros” y, en el más cruel ejercicio del poder político, los señala, los acusa y los ridiculiza. Es la palabra que no se limita a confrontar, sino que construye un “ellos” al que hay que despreciar y exigir que “ardan en la hoguera”.

León XIV conoce el poder que tiene la palabra pública del político y por eso dejó en claro porqué es fundamental cuidarla.

Frente a una retórica que divide, el Papa propone una palabra pública que contribuya a construir un “todos”, basado en la aceptación de las diferencias y la convivencia en paz: “[La Iglesia] desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común”.

Donde el presidente señala un “ellos”, el Evangelio propone un “todos”, que comienza con la dignidad del prójimo.

¿Quiénes mi prójimo? Así inicia el diálogo de la parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-37), en la que un experto de la Ley pide a Jesús que responda quienes son sus prójimos.

Ante la exigencia de dar una definición, Jesús cuenta la historia de un hombre que había sido asaltado y golpeado, y que fue ignorado por un sacerdote y un levita, hasta que un samaritano que iba en viaje se detiene para prestarle ayuda.

Jesús cierra la parábola con el interrogante: ¿Cuál de los tres se hizo prójimo del herido? Y con ello, desplaza el sentido de la pregunta inicial sobre la identidad de quién es el otro, a la responsabilidad ética que tenemos frente al otro.

El buen samaritano no preguntó quién es el herido, se detuvo ante su necesidad. No lo buscaba, no lo conocía, simplemente lo encontró en su camino. El herido no era alguien querido, era alguien necesitado. Es precisamente su necesidad la que alteró la vida del buen samaritano porque a partir de ella el otro se hizo visible.

Ser prójimo del otro requiere dar lo que tenemos -no lo que nos sobra- y revisar nuestras excusas para ir más allá de la simple tolerancia, hacia una disposición activa frente al otro.

En un mundo lleno de “egos”, esta es la revolución ética que el Evangelio trae a la política: una propuesta que trasciende lo meramente religioso y nos interpela como personas.

En el Palacio Libertad, León XIV le habló al gobierno para que toda la dirigencia política escuchara, y le habló a toda la dirigencia política para que el gobierno escuchara: “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

El “todos” empieza con quienes atraviesan necesidades: las familias que viven en la incertidumbre, los que buscan trabajo y los que, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar, los ancianos, los jóvenes sin futuro, las personas con discapacidad.

El político debe atender la necesidad y dignidad del otro.

En ese acto, se hace prójimo del “otro” y lo reconoce como parte del “todos”. Esta es la palabra pública que, como acto político, trajo el Papa a la Argentina.

En tal sentido, y más allá del fastidio que cauce la visita de León XIV al gobierno de Milei, la cuestión principal es ver que tan incómodos nos sentimos cada uno de nosotros con su palabra, puesto que no alcanza con ver cómo la dirigencia política escucha, aplaude o vitorea. El “todos” comienza con el prójimo y somos nosotros los responsables de decidir cómo queremos que el gobierno trate a nuestro prójimo.