Obispo de Chicago señaló la influencia de León XIV en las elecciones de EE.UU

En el marco de la visita histórica de León XIV a la Argentina, Monseñor Daniel Turley, compartió sus reflexiones en Modo Fontevecchia, por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), sobre el significado de este viaje y el impacto global del mensaje papal. Con más de cinco décadas de labor misionera y una profunda amistad que lo une al Pontífice desde sus años compartidos en territorio peruano, el prelado agustino —actualmente residente en Chicago— analizó cómo el discurso de diálogo, paz y dignidad del Papa no solo conmueve a Latinoamérica, sino que también cala hondo en el escenario político e institucional de los Estados Unidos.

Daniel Turley es un obispo católico estadounidense de la Orden de San Agustín y obispo emérito de Chulucanas en Perú, que actualmente reside y realiza labor pastoral en Chicago. Daniel Turley es un obispo católico estadounidense de la Orden de San Agustín y obispo emérito de Chulucanas en Perú, que actualmente reside y realiza labor pastoral en Chicago.

Monseñor, un gusto grande, muy agradecido por el tiempo que nos dedicamos en este momento con el Papa León XIV aquí en la Argentina. Usted tiene además una historia muy particular porque lo acompañó a él en Perú. Es obispo en Chicago, la ciudad y el estado donde él nació allí en Estados Unidos. No sé cuánta información usted está recibiendo de su visita en la Argentina, pero escuchamos cualquier reflexión suya con mucha atención.

Sí, estamos todos juntos con el Papa León, para nosotros que lo conocemos hace tantos años. Yo lo conozco hace más de 50 años. Es un agustino. Soy obispo agustino. Él es agustino y es el Papa de toda la Iglesia universal. Y ahora está cumpliendo un compromiso grande que él ha tenido con el Papa Francisco , porque el Papa Francisco no logró su deseo de volver a la Argentina. Y yo siento el corazón del Papa que está muy feliz de estar en la Tierra Santa de Argentina, la Basílica de nuestra Madre de Luján y con todo el pueblo argentino. Yo sé que el Papa, su corazón está lleno de emoción, de alegría. Está muy contento con el pueblo argentino y con la Iglesia. Y es un momento de mucha bendición para toda la Iglesia, para la Argentina, para la Iglesia en Argentina y para el Papa Francisco en el cielo, que está contentísimo de que el Papa León esté cumpliendo su gran sueño de visitar la Tierra Santa de Argentina.

Cuéntenos, Daniel, ¿cómo fue su comienzo cuando usted lo acompañó allí a Perú y si usted mismo estuvo en el viaje que en aquel momento Prevost hizo a la Argentina?

Si. Pues primeramente, el Papa también es peruano. No, el Papa León llegó a donde yo estuve trabajando como misionero en Perú en el año 1985 por primera vez. Ahí estuvo codo a codo, hombro a hombro con los peruanos. Estaban reconstruyendo sus casas después del diluvio del 83. Y allí se hizo el gran amigo, compañero, un misionero con el corazón alegre, abierto . Ganó el corazón del pueblo y el pueblo le ganó su corazón; Después el Papa se hizo peruano. Y se siente latinoamericano. Ahora como Papa es el Papa de la Iglesia universal y siempre ha sido un Papa amigo, un Papa alegre, un Papa de confianza, un Papa hermano; así como Francisco, el Papa León es realmente un gran Papa de la Iglesia con corazón abierto, muy contento de estar ahora en Argentina. Y mi experiencia con el Papa siempre ha sido de un Papa, de un sacerdote, de un obispo y ahora un Papa que tiene este deseo de ser amigo de todos, porque tiene corazón de amigo, corazón de hermano. Y creo que esto es lo que más siento del Papa León. Es un Papa con corazón abierto, un corazón de hermano y es un corazón en este momento es un corazón argentino, porque él se acomoda al lugar donde está. Se hace hermano con el pueblo que está visitando; en este momento su corazón es argentino. Su corazón es de ser un papá amigo, un papá hermano.

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Daniel, estamos a punto de entrar en la cadena nacional del acto del Papa León aquí en la Argentina en este momento, pero quiero hacerle una pregunta cortita y que usted me pueda responder cortito. Nosotros seguimos con mucho interés en la Argentina las elecciones del martes pasado y vemos que en el estado donde nació el Papa, en Chicago, en Illinois, la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano fue mayor que el promedio del resto de los estados. ¿Qué influencia puede tener el mensaje humanista del Papa en las elecciones norteamericanas que se hicieron la semana pasada?

Pues yo pienso que su mensaje no en el momento de las elecciones, sino su mensaje continuo, constante, pidiendo por la paz en todo el mundo, pidiendo que haya puentes y no paredes, no buscando división sino buscando la unidad y este mensaje de buscar puentes ha llegado al corazón del pueblo norteamericano, al pueblo de Chicago. Entonces ha sido su mensaje constante pidiendo por la paz, pidiendo por el respeto, la dignidad de las personas. Y creo que este mensaje ha calado, ha llegado al corazón de los votados, del pueblo, pero el Papa no ha querido buscar una política así, de estar en ese sentido, sino que su mensaje constante es lo que ha calado hondo en el corazón de todos los americanos y los de este estado de Illinois, de la ciudad de Chicago. Creo que su mensaje sí ha tenido un efecto grande porque ha pedido lo que el pueblo tiene sentido: nuestro mundo necesita la unidad, necesita respeto de la dignidad de cada persona, dignidad de los migrantes, dignidad de todos. Entonces creo que por allí ha sido el efecto del Papa León.

Muchas gracias, obispo de Chicago, Daniel Turley. Muy gentil. Le mandamos un abrazo.

MEG