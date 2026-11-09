Más de 2 millones de personas presenciaron la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Cerca de dos millones de personas se encuentran en los alrededores del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, escuchando la misa que encabeza el Papa León XIV. La cifra corresponde a las estimaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una de las convocatorias más multitudinarias de su visita a la Argentina.

Multitud en Palermo vista desde arriba a la espera de la misa del Papa León XIV

Vista general de Palermo, Papa León XIV

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Desde la madrugada, miles de fieles comenzaron a acercarse al predio para conseguir un lugar y tener la posibilidad de ver de cerca al Sumo Pontífice. La concentración reúne a familias, grupos de peregrinos y personas que viajaron de distintos puntos del país para participar de la celebración.

Previa misa en Palermo - Foto Pablo Cuarterolo

Papa León XIV llega a Palermo

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El Papa León XIV recorrió la avenida del Libertador a bordo del papamóvil, mientras una multitud lo esperaba a los costados del camino para saludarlo y acompañar su llegada.

La misa constituye uno de los momentos centrales de la agenda del Papa en la Argentina. El operativo de seguridad y organización se despliega en toda la zona de Palermo ante la magnitud de la convocatoria.

PC/AF