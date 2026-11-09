La historia de Marta que conmovió al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: “Me ayudaron a no sentirme rechazada”

La historia de Marta Giselda Torres tuvo un comienzo difícil. Nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y que también afectó su visión. A sus 78 años, este lunes tuvo la oportunidad de contarle parte de su vida al papa León XIV, durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el lugar que desde hace años considera su hogar.

Al hablar de su infancia, Marta recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar: "Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más". Después vinieron las operaciones, los tratamientos y el paso por distintas instituciones, mientras buscaba un lugar donde pudiera quedarse y recibir la atención que necesitaba. Ese lugar finalmente fue el Cottolengo: "Fue un faro de luz que iluminó mi vida, no solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada", le dijo al Pontífice.

Pero no quiso quedarse solamente con el relato de lo que le tocó vivir y, también, le entregó un libro que escribió sobre su historia. "Durante mucho tiempo yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo. Por eso escribí este libro, porque deseo que mi historia sea conocida, escuchada. Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en mi misma situación", le explicó.

Y agregó: “Que sepan que no se tienen que sentir solas, que no lo están, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”.

La visita al Cottolengo Don Orione será apenas el comienzo de una jornada intensa para León XIV | Crédito: Marcelo Escayola

La mujer, que está próxima a cumplir 79 años el 12 de noviembre, también le agradeció al Pontífice por haber elegido visitar el Cottolengo. "Le entrego mi libro como agradecimiento a Dios, por habernos venido a visitar, por habernos elegido, por poner la mirada entre nosotros. Gracias, Santo Padre", expresó.

Conmovido por sus palabras, León XIV se acercó a Marta para saludarla y le entregó un regalo especial: un rosario bendecido. "Su vida es un milagro de Dios. Muchas gracias", le respondió el Pontífice, en uno de los momentos más emotivos de su visita.

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole | Crédito: Marcelo Escayola

León XIV en el Cottolengo Don Orione, entre lágrimas y emoción: “La caridad salvará al mundo”

Cómo sigue la agenda de León XIV para este lunes

El siguiente destino será el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde a las 11.30 encabezará una misa multitudinaria. Será uno de los momentos de mayor convocatoria de su paso por la Argentina, con miles de fieles que se acercarán para participar de la celebración.

El Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo | Crédito: Captura X

Su agenda continuará por la tarde en Puerto Madero. A las 16.10, León XIV llegará a la (UCA) para reunirse con representantes del mundo del trabajo, entre ellos empresarios, dirigentes sindicales y referentes de movimientos sociales.

La Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero | Crédito: Captura X

Más tarde, a las 17.30, se trasladará al Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería, donde mantendrá un encuentro con referentes de distintas comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas.

El Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina | Crédito: Archivo

El cierre de la jornada tendrá lugar en el centro porteño. A las 18.45, el Papa celebrará las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto con los obispos argentinos y los equipos sinodales. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los integrantes del Episcopado en la Casa Arzobispal.

Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en San Nicolás | Crédito: AFP

MV/AF