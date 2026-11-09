Escenarios incómodos para Milei

Escribe Oberdán Rocamora, Redactor Estrella, especial para JorgeAsisDigital.com

Profecías

Inquieta la fantasiosa preocupación que persiste entre los cultores de las predicciones esotéricas del visionario Benjamín Solari Parravicini, el Contactado que solía inspirarse en las profecías del sacerdote italiano Luigi Orione, santificado fundador del Cottolengo “Don Orione” de Claypole.

En la década del 30 el cura social, que nació en Pontecurone, estuvo en Argentina y anticipó la emergencia popular del peronismo y de inmediato algo peor. Adelantó también la caótica carnicería de 1955.

Don Orione se lanzó para predecir posteriores “gobiernos anodinos”, y acertó. Como así también acertó con “el hervidero” de Córdoba que derivó en el Cordobazo que signó la violencia de los ’70.

El problema del oficialismo que impulsa la batalla cultural es que aún no se produjo la octava profecía de Don Orione que alude al presidente colgado en Plaza de Mayo por el desborde del rencor popular, que sucedería antes de la irrupción anunciada del “hombre gris del Norte” que devolvería paz y prosperidad durante largo tiempo.

El Papa rumbo al Cottolengo Don Orione, donde tendrá su primera actividad del día

Ciclo de negatividades

Infortunadamente, con la llegada del físicamente recuperado Papa León XIV culmina el ciclo de escenarios irritantes e incómodos para Javier Milei y la Flatulencia de Buzo.

Ciclo de negatividades encadenadas que se iniciaron con el milagroso fortalecimiento electoral del estadista Luiz Inácio Lula da Silva, que perforó en Brasil la algarabía de las sucesivas kermeses de la ultraderecha continental.

La derrota inesperada del senador Flavio Bolsonaro fue el antecedente del memorable papelón de su fuga hacia Miami, con el apoyo invariablemente extremo del consultor Santiago Caputo, el Neo Giacomini.

El preocupante escenario de Brasil complementa la decepción natural que reprodujo en Israel la previsible desvalorización del Premier Benjamín Netanyahu, el Bibi.

La descolorida performance electoral probablemente le obligue a abandonar la patriótica omnipotencia de su cargo.

La casi unánime negatividad de la suerte de Bibi continuó con la derrota firmemente aplastante de Donald Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

El descalabro republicano invoca la repentina necesidad de establecer lazos concretos con los enemigos demócratas de la magnitud progresista del ascendente James Talarico, de Texas.

Ya no basta con habituarse apenas a los placenteros desplazamientos de fin de semana de los Milei Brothers por la kermesse de Mar-a-Lago.

En adelante tendrán que habituarse no solo a los rigores musulmanes de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. También tendrán que entenderse con Abdul El-Sayed, en Michigan.

Y cuando los Milei Brothers creyeron que era suficiente con la malaria se provocó el insólito desastre bancario de Paraguay, justamente cuando el consultor Carlos Bausili, que preside el Banco Central, ponía de ejemplo el caso admirable del crecimiento de Paraguay, sin siquiera imaginar que pronto el presidente Santiago Peña iba a atravesar la categoría de gestor inspirado para asumir la maléfica condición de delincuente que sepultó a tres millones de paraguayos cordiales para ser en adelante un preso ordinario.

Milei respondió al pedido de diálogo de León XIV, aclarando que no quiere meterse “en el barro de usar políticamente el discurso del Papa”



La inoportunidad de León

La visita del Papa León es francamente inoportuna.

Para colmo procede del Uruguay laico que se jacta por la prestancia suficiente que brinda la ejemplaridad.

León tuvo a su disposición a la totalidad de los presidentes uruguayos que viven y por lo tanto nuestro Milei para emparejarlo debió invitar también a su vicepresidenta ninguneada, la señora Victoria Villarruel, la Cayetana (siempre por Álvarez de Toledo).

La vació implacablemente de representación para descalificarla luego sin la menor piedad.

De proseguir con la epopeya de las desventuras acumuladas que se anexan al estancamiento de la actividad económica, en cualquier momento puede estallar el accidente geográfico de la psiquiatría para que la Cayetana deba asumir la papa crepitante del poder en menos de media hora.

Una vez escuchados los himnos protocolares de Argentina y del Vaticano brota el otro gran dilema del Panelista.

¿De qué hablar a solas con el Papa que cuenta con la más detallada información?

Ni siquiera Milei puede aventurarse con el cuento de la batalla cultural. Menos aún puede pontificar contra la maligna justicia social porque casualmente es el concepto tributado en la Doctrina Social de la Iglesia al que se aferra el peronismo que prepara con sigilosa inteligencia la alternativa de sucederlo.

Final compasivo

Pobre, en cierto modo, Milei.

Mientras le crece el riesgo país se le desprende con diferencias sensatas la señora Patricia, la Montonera del Bien, que insiste obstinadamente en regar su personal Plan B.

Mientras tanto Victoria, la malvada Cayetana, espera con un ansia casi incontrolable de catolicismo militante la oportunidad para jurar por Dios y por la Patria, para de inmediato designar los flamantes ministros que mantiene memorizados en el pensamiento.