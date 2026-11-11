Ni los hermanos Milei, ni Villarruel, ni Macri, Llaryora o Kicillof. Es muy probable que Marta Griselda Torres resulte ser la personalidad más trascendente que emerja de la visita papal a la Argentina.

En cuatro minutos, en el Cottolengo Don Orione, Marta le contó a León XIV quién era y por qué quería regalarle un libro con la historia de su vida, que había escrito “para ayudar a otras personas”.

Palabras de Cristo para un gobierno de necios

Con 78 años, Marta nació en Entre Ríos y tiene parálisis cerebral. No ve ni camina. La madre la abandonó antes de un cumpleaños y quedó al cuidado de su papá y sus hermanos, hasta donde pudieron.

Tras deambular por muchos lugares, el Cottolengo la acogió. “Me hicieron sentir querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada”, le dijo al Pontífice, que la escuchaba con atención y emoción.

Acaso sin proponérselo, Marta nos dio un baño de realidad. Tan brutal como bondadoso. Sin lamentos y con esperanza. La fe, a fin de cuentas.

Ese mensaje resulta más sanador que el del cotolengo político, al que tanto espacio solemos dar. Que para quién fue lo que dijo Su Santidad. Que a quién se le ocurrió la carpa vip para faranduleros en el Monumento de los Españoles, etc.

Toda palabra pública es un acto político

Los medios también debemos hacernos cargo de estas jerarquizaciones arbitrarias. En el Cottolengo no había exhibición política ni de poder. Sólo humanidad, ante desplazados u olvidados. Apenas el 20% de los que viven allí llegan a ser visitados por familiares.

Este episodio lleva a un interrogante crucial. ¿A quiénes elegimos ver y a quiénes no? La pregunta excede a lo mediático o lo gubernamental.



“Gracias por poner la mirada en nosotros, Santo Padre”, terminó diciendo Marta. Las gracias deberían ser para ella. Por la lección. Y también por estas lágrimas.

IC CP