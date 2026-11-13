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Galería de fotos y videos: explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada por un caño maestro de gas
Mientras Defensa Civil evacúa viviendas cercanas, los bomberos se encuentran presentes para combatir el fuego. | X @capocchisandra
SociedadDestrozos y heridos

Galería de fotos y videos: explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada por un caño maestro de gas

Durante unos trabajos de renovación de redes de Metrogas, una máquina dañó la cañería que causó el siniestro.

Hoy 13:42

Una explosión e incendio fueron registrados en el centro de Remedios de Escalada, en Lanús. Los bomberos de municipios aledaños trabajan en la zona para apagar el fuego, mientras mientras que Defensa Civil se encarga de la evacuación de civiles en toda la zona.

El incidente ocurrió durante la realización de trabajos de renovación de redes de Metrogas, cuando una máquina rompió una de las tuberías, lo que causó la explosión. En consecuencia, se incendiaron varios locales de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen y varias personas heridas de gravedad debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita.

Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: tembló el pavimento y hay varios heridos

Explosión en Remedios de Escalada: las imágenes y videos que retratan el desastre

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada
Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Captura
Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada
Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Redes sociales
Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada
Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: NA

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