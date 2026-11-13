Galería de fotos y videos: explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada por un caño maestro de gas

Una explosión e incendio fueron registrados en el centro de Remedios de Escalada, en Lanús. Los bomberos de municipios aledaños trabajan en la zona para apagar el fuego, mientras mientras que Defensa Civil se encarga de la evacuación de civiles en toda la zona.

El incidente ocurrió durante la realización de trabajos de renovación de redes de Metrogas, cuando una máquina rompió una de las tuberías, lo que causó la explosión. En consecuencia, se incendiaron varios locales de las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen y varias personas heridas de gravedad debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita.

Explotó un caño de gas en pleno centro de Remedios de Escalada: tembló el pavimento y hay varios heridos

Explosión en Remedios de Escalada: las imágenes y videos que retratan el desastre

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Captura

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Redes sociales

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: NA

JS