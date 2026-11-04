Humanismo, justicia social y soberanía

* Ex coordinador general del Consejo de Televisión Digital Terrestre en Argentina, legislador provincial entre 1987 y 1995 y diputado nacional entre 2003 y 2007

No todo es mirar encuestas y corear consignas infructuosas. La actualidad nos muestra al país pasando por una difícil y compleja intersección histórica.

En el dominio de un experimento libertario, con visos refundacionales, Javier Milei lleva adelante un programa cuyo eje es la aniquilación del Estado y la desaparición del tejido social construido durante años. No vivimos solo un momento de reformas económicamente ortodoxas convencionales, sino que aparece una ingeniería de desbarate cuya matriz peca de un extremo dogmatismo como la letalidad de sus consecuencias materiales.

Milei, y sus ejecutoresm como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, levantan la bandera del equilibrio fiscal mientras para lograrlo estrangulan la economía real, y esto hoy está “casi” aceptado por la oposición, aún la más decididamente enfrentada, como algo “que hay que mantener”.

¡Pues no! No podemos pensar que superada esta pesadilla libertaria seguiremos sin obra pública, arruinando el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, arrasando institutos y negando atención sanitaria y atención a las personas con discapacidad.

Ya que en estos valores se sostiene el falso equilibrio fiscal que lejos de sanear los cimientos del pais, está empeñando el porvenir y la tranquilidad y bienestar de su gente.

A esta altura, la medición de esta política no pasa solo por los datos recesivos de la economía que de por sí son elocuentes, sino por la continua desintegración de los lazos solidarios que fueron característica de la identidad colectiva argentina.

Intentan que desaparezca el concepto de comunidad organizada ya que prefieren islotes individuales, donde el aislamiento personal es la marca y la debilidad como sociedad, es su consecuencia.

Hay que avanzar en la articulación de un nuevo bloque histórico, que dispute el poder desde sus ubicaciones reales, modernas y actuales de cada sector en la sociedad. Con sus nuevos intereses y sus vigentes anhelos.

El cuadro de desolación, planificado y efectivo, merece una contundente respuesta que no pasa por quejas lastimosas ni recuerdos estériles de métodos pretéritos que no están interpelando el presente. Comprendamos la inmensidad del retroceso del país y eso nos obliga a una réplica de enormes proporciones. No avanzaremos solamente por la inercia de lo que ocurra, sino si somos capaces de construir con paciencia, lucidez, pluralidad y humildad personal un entorno potente que nos refleje política, social y culturalmente.

Una verdadera unión ecuménica, un sincretismo de sectores populares, empresariales, gremiales. Los intelectuales democráticos y los movimientos sociales y comunitarios. La Iglesia del padre Obispo García Cuerva, heredera de Francisco. Los estudiantes y los desposeídos de toda posesión y los humildes de toda humildad.

Esto debe estructurar una potencia organizada sobre tres ejes claros que ponga en valor aggiornado aquellas lúcidas banderas de nuestra matriz nacional y popular y que sirvan para los desafíos del siglo 21.

Uno es ponderar el humanismo como estandarte ético irrenunciables. En tiempos donde se premia el descarte social y se mercantiliza la existencia humana, la política debe ser la tarea de cuidar al prójimo y defender la dignidad de las personas. La centralidad del ser humano, con sus derechos a la educación, la salud, el trabajo digno, el goce y el bienestar debe ser nuestro faro para darle cuantía a un proyecto de reconstrucción nacional.

Otro eje es la Justicia Social, que debe constituirse como un programa innegociable y que sea, lejos de la dádiva y el asistencialismo culposo una elemental expresión de justicia distributiva. La Justicia Social es prerrequisito vital para la paz civil y la armonía entre ciudadanos.

Y finalmente, la soberanía que es un objetivo estratégico insoslayable en tres dimensiones cardinales. La tecnológica, la territorial y la alimentaria.

En la geopolítica global la carencia de soberanía tecnológica nos lleva a ser una eterna periferia de otros países y subordinados a los mandos del centro del poder digital y financiero, que son quienes terminan dictando reglas del conocimiento y la innovación.

La soberanía territorial, por su parte, hoy está realmente amenazada por la apertura indiscriminada que vulnera fronteras y pone en riesgo los recursos esenciales de nuestro suelo, básicamente en la Patagonia y en el Norte Grande.

Y la soberanía alimentaria que debiera ser un derecho natural en nuestra Patria y se ve jaqueado por un perverso modelo agroexportador extractivista que elige la renta financiera por sobre la comida de los argentinos.

No nos resignemos a ser una factoría periférica, des industrializada y dividida. Por el contrario, tomemos con coraje la responsabilidad histórica de darle vida a un gran movimiento de resistencia y creación propositiva.

El peronismo, el más serio de los que pueda haber, seguramente es la base sobre la que desarrollar esta idea, pero no alcanza y hay que tener generosidad para amplias convocatorias, pero también hay que poseer talento, audacia, creatividad y la convicción que la Patria no es un negocio (como lo cree Milei) sino una causa por la que vale la pena luchar colectivamente.

Todo esto será posible si existe generosidad en los liderazgos existentes y sepan ceder protagonismo. También en el surgimiento de nuevos adalides y en que tengamos arrojo intelectual para saber reinterpretar las transformaciones del trabajo, de las nuevas relaciones sociales y de la comunidad argentina.