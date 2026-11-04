La Escuela Estación Buenos Aires recibió la distinción internacional Google Reference School

La Escuela Estación Buenos Aires fue distinguida internacionalmente con el premio Google Reference School de Google for Education , un reconocimiento otorgado a aquellas instituciones que integran la tecnología de manera innovadora, significativa y responsable en sus procesos de enseñanza.

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La distinción fue formalizada durante una visita institucional encabezada por el director de Google for Education para América Latina, Rodrigo Pimentel, quien entregó el galardón a las autoridades del establecimiento de los niveles Primario y Secundario y a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,

El logro destaca la madurez tecnológica de la escuela , el uso de inteligencia artificial en las aulas y la continua capacitación de su equipo de educadores.

Escuela Estación Buenos Aires

La propuesta pedagógica del establecimiento cuenta con aulas virtuales activas en Google Classroom para cada docente, el uso de dispositivos Chromebooks para experiencias de aprendizaje y la integración del modelo Gemini en el desarrollo de soluciones educativas. Asimismo, la totalidad del cuerpo docente posee certificaciones oficiales de Google y algunos de sus integrantes alcanzaron el grado de Google Trainers.

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Durante la jornada de premiación, que contó con la presencia de los directivos regionales de la empresa tecnológica y de la gerente de Educación Digital, Victoria Ezcurra, se destacó también la participación de los alumnos Juan Bautista Froy y Estrella Sofía Lazo Castellano, quienes expusieron sobre el impacto y el rol docente en el uso de la IA durante el Primer Congreso Internacional PAIDEIA.

Escuela Estación Buenos Aires

Este hito forma parte del plan integral de transformación digital impulsado por el Ministerio de Educación porteño junto a Google para potenciar la gestión y el aprendizaje en las escuelas públicas. A través de este programa conjunto, la Ciudad de Buenos Aires registra actualmente más de 21.000 aulas activas en Google Classroom, 10.000 docentes capacitados en inteligencia artificial mediante Gemini Academy, 246 educadores certificados en los Niveles I y II de Google, y más de 3.500 asistentes virtuales desarrollados por los propios equipos escolares para optimizar tareas institucionales.