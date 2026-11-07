La querella pidió para Pity Alvarez una pena superior a los 11 años

El juicio en el que se acusa al cantante Cristian "Pity Alvarez" del asesinato de Cristian Díaz mediante cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en un complejo de viviendas de Villa Lugano entró en su fase decisiva. Este viernes el abogado de la parte querellante, Fabián Améndola, solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión para Alvarezz.

Los alegatos de clausura empezaron cerca de mediodía en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la querella pidió que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario, según la información que proporcionó la agencia Noticias Argentinas.

Además, Améndola -socio del letrado Fernando Burlando- solicitó que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.

El debate se reanudará el miércoles 11 con los alegatos del fiscal federal Sandro Abraldes, quien imputó al sindicado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión, mientras que el viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes ofician como representantes legales del músico.

Qué intentó explicar Alvarez sobre el caso

Álvarez compareció por primera vez en el debate el lunes 3 de noviembre y remarcó sobre su accionar que “se sintió acorralado por un tipo peligroso”. Además describió que “tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.

Además, el artista recordó haber escuchado a Agustina, la joven que estaba con él, gritarle: “¡Lo mataste, lo mataste!”.

En tanto, Álvarez relató la salida del lugar y aseguró que ambos estaban alterados por lo sucedido: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

