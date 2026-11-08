La visita de León XIV a la Argentina, en fotos: su llegada, el homenaje a San Martín y el encuentro con Milei
Las imágenes de la primera jornada del Papa en el país: desde su arribo a Aeroparque y el homenaje al general San Martín hasta el encuentro con el mandatario argentino y los discursos en el Palacio Libertad.
08-11-2026 | 18:03
El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en Aeroparque por el presidente Javier Milei. Junto a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia, lo recibieron en la alfombra roja al pie de la escalera del avión.
Su primera actividad fue en la Plaza San Martín, en Retiro, donde rindió homenaje al Libertador con una ofrenda floral y un minuto de silencio. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde participó del acto oficial de bienvenida y mantuvo una audiencia privada con Milei.
Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad y lo distinguió como Visitante Ilustre. La jornada continuó en el Palacio Libertad, donde el Pontífice se reunió con autoridades nacionales, gobernadores, ministros y representantes del cuerpo diplomático.
Allí, Milei y León XIV pronunciaron sus primeros discursos oficiales, con referencias a la economía, el trabajo, los jubilados, la democracia y el futuro del país. El Papa también recordó a Francisco y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia entre quienes piensan diferente.
Las mejores fotos del primer día del papa León XIV en la Argentina