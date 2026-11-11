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La visita de León XIV a Luján en fotos: más de 3 millones de personas presentes en la Santa Misa
El papa León XIV vistió los colores celeste y blanco en la misa, en referencia directa a la virgen de Luján. | Juan Obregón
SociedadLEÓN XIV EN ARGENTINA

La visita de León XIV a Luján en fotos: más de 3 millones de personas presentes en la Santa Misa

El Sumo Pontífice realizó la celebración en la Basílica Nuestra Señora de Luján como última actividad en el país.

Hoy 14:59

El papa León XIV visitó Luján en su último día en Argentina. Allí, celebró una misa en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, que tuvo una convocatoria de 3,5 millones de personas y en la que invitó a los fieles a reconciliarse en palabra de Dios.

"Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía", afirmó León XIV al pueblo argentino. "Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión".

Entre lágrimas, Milei despidió al Papa en su partida rumbo a Perú

Galería de fotos: el papa León XIV en Luján

El Papa León XIV llega a Luján
El Papa León XIV llega a Luján | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León XIV llega a Luján
El Papa León XIV llega a Luján | Crédito: Marcelo Escayola
El Papa León XIV llega a Luján
El Papa León XIV llega a Luján
Misa del Papa León XIV en Luján
Misa del Papa León XIV en Luján | Crédito: Juan Obregon
Misa del Papa León XIV en Luján
León XIV encabezó una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon
Misa histórica del papa León XIV en la Basílica de Luján
Misa histórica del papa León XIV en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon
León XIV en la misa de Luján.
León XIV en la misa de Luján. | Crédito: Juan Obregón
Misa del Papa León en la Basílica de Luján
Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon
Misa del Papa León en la Basílica de Luján
Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon
Misa del Papa León en la Basílica de Luján
Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon
| Crédito: Juan Obregón
Misa del Papa León en la Basílica de Luján
Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregón

LT

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