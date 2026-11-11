La visita de León XIV a Luján en fotos: más de 3 millones de personas presentes en la Santa Misa

El papa León XIV visitó Luján en su último día en Argentina. Allí, celebró una misa en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, que tuvo una convocatoria de 3,5 millones de personas y en la que invitó a los fieles a reconciliarse en palabra de Dios.

"Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía", afirmó León XIV al pueblo argentino. "Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión".

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Galería de fotos: el papa León XIV en Luján

El Papa León XIV llega a Luján | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León XIV llega a Luján | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León XIV llega a Luján

Misa del Papa León XIV en Luján | Crédito: Juan Obregon

León XIV encabezó una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

Misa histórica del papa León XIV en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

León XIV en la misa de Luján. | Crédito: Juan Obregón

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

| Crédito: Juan Obregón

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregón

LT