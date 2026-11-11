Ante más de tres millones de personas, el Papa llamó a la reconciliación y a compartir: "En la mesa de Cristo somos bienvenidos todos"

Ante tres millones y medio de fieles, el papa León XIV hizo un fuerte alegato por el amor, la reconciliación, la solidaridad y los vínculos sociales en la histórica Misa de la Caridad, bajo una carpa armada frente a la Basílica de Luján. Habló a favor de "los más necesitados" y de "compartir por el bien de muchos", en lugar de replegarse en "asuntos personales". "¡Viva León!", "¡Viva la Virgen!" y "Olé olé olé, Léon, León" fueron los gritos más escuchados, brotando de gargantas quebradas por la emoción.

En su última actividad en la Argentina, tras visitar la cárcel de Devoto, el Papa invitó a la "reconciliación a través de la palabra de Dios", y defendió el poder del amor y los vínculos humanos, en un mensaje que puede leerse desde una perspectiva política en un país convulsionado por el enojo y los enfrentamientos. "Argentina, levántate y camina. Ama", dijo, y citó a San Agustín: "Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien ".

León XIV en la misa de Luján.

"Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía", dijo León XIV. "Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión".

Y continuó: "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor". Y destacó: "Así como María, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad".

Kicillof recibió al Papa en Luján y le mandó un mensaje a Milei: “Que haga lo que quiera, pero que escuche”

Luego hizo suyas las palabras de la "Zamba del perdón": "Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar". Una ovación lo interrumpió. Y retomó: "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

"Muchas veces nos sentimos cansados, decepcionados, necesitamos una brújula. La tenemos: Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos. Hay lugar para todos, especiamente para los más necesitados, los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica".

Misa histórica del papa León XIV en la Basílica de Luján

Tras este fuerte alegato, profundizó: "La eucaristía nos enseña a compartir. La comunión con Cristo no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas ni a evadir nuestras responsabilidades, sino a compartir lo poco que tengamos".

El Papa alabó a la Argentina, los argentinos, a Francisco y a la Virgen de Luján

León XIV había comenzado su homilía alabando "la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina". "Extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del fin del mundo, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor", aseguró.

Y luego sumó: "Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso". Destacó la solidaridad de los argentinos: "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita".

De marcar delanteros a cuidar a León XIV: quién es el exfutbolista que custodió al Papa

El Papa se presentó con la casulla con los colores del manto de la virgen de Luján, que son también los de la bandera argentina: celeste y blanco. Es un cambio, ya que en estos días usaba la casulla con los colores papales, amarillo y blanco. Dedicó también unas palabras a la Virgen de Luján y al papa Francisco, "que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón", y recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, día de la virgen. "Muchas veces, sus palabras de despedida eran 'Que Jesús te bendiga, y la virgen santa te cuide'".

El papa León XIV ofrendó una rosa de oro a la Virgen de Luján. | Crédito: Juan Obregon

Después de la ceremonia de la misa, León dedicó unas emotivas palabras de despedida. "Me he sentido como en casa. Hasta siempre querida Argentina. Que el señor esté con ustedes y derrame sobre ustedes una abundante bendición". Como último gesto, ofrendó una rosa de oro a la Virgen de Luján.

Luego, el Papa se retiró rodeado de un fuerte operativo de seguridad rumbo al aeropuerto de Ezeiza, para abordar el vuelo a Lima, Perú. Luego, el Papa se retiró rodeado de un fuerte operativo de seguridad rumbo al aeropuerto de Ezeiza, para abordar el, Perú.

La previa: vigilia, música e invitados en el Parque San Martín de Luján

El papa León XIV llegó a la Basílica de Luján saludando desde el papamóvil, con el que recorrió rápidamente la distancia hasta la sagrada catedral.

El Papa llega a Luján y saluda desde el papamóvil.

Apenas descendió, fue recibido por al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al inicio de la misa, disfrutó junto a los fieles de la interpretación de "Gloria" por el Coro Municipal de Cámara "Ernesto Storani" de Luján.

Axel Kicilllof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, saludó al papa León XIV | Crédito: Captura

La masiva misa contó con unos 7.500 invitados especiales, con delegaciones de Cáritas Argentina, los Hogares de Cristo y una fuerte comitiva de la Iglesia y sectores sociales.

Una nutrida delegación de organizaciones religiosas espera al Papa en Luján.

También la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, presenció la misa junto al gobernador.

Estela de Carlotto y Axel Kicillof en la misa del Papa en Luján.

Hubo amplia participación de referentes políticos, como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Juliana Di Tullio, así como otros legisladores e intendentes. Por su parte, el Gobierno Nacional estuvorepresentado por ministros como Pablo Quirno y Diego Santilli, ante la ausencia del presidente Javier Milei.

Máximo Kirchner espera al papa León XIV en Luján.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá espera al Papa en Luján.

Sergio Berni y Andrés Larroque en Luján, esperando al Papa.

La histórica celebración litúrgica se complementó con más de 800 músicos en escena, incluyendo a figuras muy populares como Abel Pintos y Luciano Pereyra, que cantó "Solo le pido a Dios", de León Gieco.

Los colores de Argentina (y de la Virgen de Luján) en la previa de la misa del Papa. | Crédito: Juan Obregon

Tres millones y medio de personas recibieron al Papa en Luján. | Crédito: Pablo Cuarterolo

En la mañana del miércoles, para llegar a la Basílica de Luján hubo que recorrer a pie casi diez kilómetros, ya que los accesos se saturaron.

Según los cálculos oficiales, no menos de siete millones de personas se habrían movilizado por el país para ver al Papa. | Crédito: Juan Obregón

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Durante la espera, los creyentes vieron a través de pantallas gigantes la visita de León XIV al penal de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y destacaron la importancia de su mensaje de esperanza, alegría e inclusión en momentos difíciles.

Una multitud esperó al Papa en Luján.

Decenas de miles de fieles pasaron el día y la noche del martes en las cercanías del Parque San Martín, en las afueras de la Basílica de Luján, en una vigilia que antecedió la Misa de la Caridad que dio el papa León a las 10. Banderas con nombres de localidades de todo el país mostraron que la convocatoria movilizó a peregrinos desde todas las provincias argentinas. Sillas, reposeras y lonas improvisan espacios para hacer más fácil la espera.

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Para satisfacer las necesidades de tanta gente, los vecinos de Luján improvisaron toda clase de servicios: venta de comida, bebidas frías y calientes y hasta alquiler de baños. Llenar el termo con agua caliente para el mate cotiza en torno a los 2000 pesos, y pasar al toilette llegó a costar hasta 5000.

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Papa León XIV - Previa misa de Luján

Papa León XIV - Previa misa de Luján

En la desconcentración, los fieles coincidían: la peregrinación había valido la pena. Habían vivido un momento histórico.