PolíticaLEÓN XIV EN ARGENTINA

Misa del Papa en Luján: a quién envió invitaciones el gobierno provincial y qué figuras del gabinete nacional estarían presentes

los invitados por la gobernación entrarán con un código QR y tendrán acceso a un sector con sillas para participar de la misa del Santo Padre

Misa del Papa en Luján: a quién envió invitaciones el gobierno provincial y qué figuras del gabinete nacional estarían presentes
Axel Kicillof con el Papa León XIV
Hoy 07:11

El Papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en Luján este miércoles y el Gobierno provincial ya envió las invitaciones a exgobernadores bonaerenses, gobernadores, legisladores provinciales y también nacionales, autoridades de universidades nacionales e integrantes del Poder Judicial provincial.

Los invitados por la gobernación entrarán con un código QR y tendrán acceso a un sector con sillas para participar de la misa del Santo Padre. Antes, debieron mandar sus números de documento y las patentes de los vehículos que usarán para llegar al lugar.

Posteo Axel Kicillof
Posteo Axel Kicillof

En la misa, además del gobernador Axel Kicillof estarán presentes las dos principales figuras de las otras dos corrientes centrales de la interna justicialista: Máximo Kirchner y Sergio Massa.

El papa León XIV saludó desde el arzobispado de Córdoba frente a una marea de gente

De los gobernadores que recibieron invitación, no irían a Luján Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Raúl Jalil (Catamarca) sí asistiría a la misa.

Entre los legisladores, participarán del evento referentes del peronismo como Juan Grabois, Victoria Tolosa Paz y Germán Martínez.

También habrá una comitiva del gobierno del presidente Javier Milei que estaría encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y de la que formarían parte el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján
Papa León XIV vigilia y Misa de Luján

La misa del Papa: el operativo de ingreso y seguridad en Luján

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compartió en su cuenta oficial de X una serie de pautas para quienes participen este miércoles de la misa que el Papa León XIV oficiará frente a la Basílica de Luján, a las 10 de este miércoles.

Remarcó que “el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa; si no disponés de una, los patios abrirán el martes 10 a las 16:00 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18:00 en el Parque San Martín”.

León XIV llamó a “sanar las divisiones” y “abrazar la diversidad” de la Iglesia argentina

Luego agregó: “Los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el viernes 6, cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía. Habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas”.

Javier Alonso sobre la misa en Luján
Javier Alonso sobre la misa en Luján

Alonso advirtió que “se permite una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera; está prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas. En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla”.

LT

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