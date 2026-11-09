Axel Kicillof sorprendió al papa León XIV con un particular regalo durante su visita al Cottolengo Don Orione

El mate color bordó, con el nombre de León XIV grabado y presentado en una caja de madera, fue el regalo que Axel Kicillof eligió para recibir al Papa durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, partido de Almirante Brown.

Sin embargo, no fue lo único. El gobernador también le entregó una réplica del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación religiosa que lleva su nombre. Además, la pieza tiene un detalle particular. Fue realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos, donde trabajan personas privadas de su libertad.

Acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, Kicillof participó de la recepción junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y otros integrantes de su gabinete. " Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre ", fueron las palabras con las que recibió al jefe de la Iglesia católica.

León XIV, por su parte, también les entregó regalos a Kicillof ya su esposa. Después de los saludos y el intercambio de regalos, comenzó una recorrida por el predio, donde lo esperaban residentes, trabajadores, familiares y voluntarios de la comunidad.

El gobernador mencionó especialmente las referencias a la discapacidad y la universidad, dos asuntos que forman parte de la agenda de tensión entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional. Buscó tomar distancia de una lectura partidaria de las palabras del Papa y aclaró que no quería llevarlas al terreno de la confrontación política. " Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa ", sostuvo.

Sin embargo, dejó un mensaje dirigido a quienes, a su entender, deben prestar atención a las definiciones del Pontífice. " Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen ", remarcó, en una alusión indirecta a la gestión de Javier Milei.

No fue la primera vez que Kicillof hizo referencia al mensaje papal. El domingo, después del discurso que el Papa dio en el Palacio Libertad, el gobernador había pedido "escucharlo y abrirse un poco" y expresó su expectativa de que el Gobierno nacional también tomara nota de sus palabras: " Espero que el Gobierno nacional lo haga ".

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El mensaje de León XIV sobre la discapacidad y el lugar de los más vulnerables

El Pontífice aprobó su paso por el Cottolengo para poner en el centro de su mensaje a las personas con discapacidad y cuestionar la forma en que la sociedad las recibe.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición ", afirmó durante su discurso. Y fue más allá: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales ".

Advirtió sobre los modelos sociales que priorizan el éxito económico y la apariencia física por encima de otros valores. "Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo usados únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física", señaló.

Para explicar el sentido de la tarea que lleva adelante la institución, el Pontífice recordó el legado de San Luis Orione y su idea de construir una "ciudad de la caridad": un espacio capaz de recibir, cuidar e integrar a quienes suelen quedar al margen. También definió al Cottolengo como una " comunidad fraterna de puertas abiertas ", en la que la solidaridad se traduce en gestos concretos y en el trabajo de todos los días.

Recurrió además a tres ciudades de la tradición cristiana para ilustrar los valores que, según planteó, deben sostener la vida en comunidad. Belén representa el respeto por la vida y la dignidad de cada persona; Nazaret , la integración, el aprendizaje y el trabajo; y Betania , la amistad, el acompañamiento y los vínculos que permiten dejar atrás el individualismo.

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

El Papa León en el Cottolengo Don Orione | Crédito: Marcelo Escayola

En este sentido, también escuchó los testimonios de Marta y Norma , dos integrantes de la comunidad, y reconoció el esfuerzo de quienes mantienen en funcionamiento el Cottolengo: trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios. "La noble labor que se realiza aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido fundamento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", expresó.

Sobre el final, dejó un mensaje dirigido al país y convocó especialmente a los jóvenes a involucrarse en tareas solidarias. "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", pidió. También llamado a poner las capacidades de cada uno al servicio de quienes más lo necesitan.

Marta Griselda Torres, residente del Pequeño Cottolengo Don Orione | Crédito: X @news_vaticano

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