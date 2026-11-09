Una encuesta midió tres fórmulas presidenciables para 2027: quién lidera y quién queda afuera

Una encuesta nacional midió tres fórmulas presidenciales completas para las elecciones de 2027, y el resultado deja a dos de ellas separadas por apenas una décima. El Estudio de Opinión Nacional de octubre de Reale Dalla Torre Consultores (RDT) puso a prueba los binomios Javier Milei-Patricia Bullrich, Axel Kicillof-Sergio Massa y Myriam Bregman-Nicolás del Caño. La primera alcanzó el 28,0% y la segunda, el 27,9%, una diferencia que queda muy dentro del margen de error. La tercera quedó bastante más atrás, con 7,9%. “Otra fórmula” sumó 4,9%, el voto en blanco o ninguno llegó al 16,3% y el 15% no supo qué responder.

Estudio de opinión nacional - Oct 2026

El dato no se agota en el casi empate. La comparación con las mediciones individuales muestra qué aportan, y qué no, los compañeros de fórmula. El 28,0% de Milei con Bullrich es prácticamente lo mismo que el 28,9% que el Presidente obtiene medido en soledad. En el peronismo ocurre algo distinto: Kicillof y Massa suman 31,2% por separado y 27,9% juntos, lo que sugiere que una parte del electorado massista no acompaña el armado conjunto.



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La medición individual de primera vuelta mostró a Milei en 28,9%, seguido por Kicillof con 19,8%, Massa con 11,4%, Bregman con 7,5% y Victoria Villarruel con 6,4%. El voto en blanco o ninguno alcanzó el 13,9% y los indecisos, el 12,1%. En la serie de marzo a octubre, el Presidente se mueve en una franja de entre 26,7% y 31,8%, mientras que Kicillof, que venía de 16,3% en septiembre, toca ahora su valor más alto del período. Massa, que en marzo medía 5,7%, creció de manera sostenida desde julio. Agrupado por espacios, el peronismo suma 31,2% contra el 28,9% de Milei, una brecha mayor que la de agosto y septiembre, cuando ambos estaban prácticamente igualados. La izquierda ronda el 7,5% y Villarruel, que había llegado a 8,0% en septiembre, retrocede a 6,4%.

Estudio de opinión nacional - Oct 2026

En el balotaje entre Milei y Kicillof, el candidato peronista logra 37,2% y el Presidente, 36,2%. El voto en blanco alcanza el 15,9% y los indecisos, el 10,7%. La foto es de empate técnico, pero el movimiento respecto de septiembre es llamativo: el voto en blanco cayó más de diez puntos, del 26,4% al 15,9%, y ese electorado volvió a repartirse entre los dos polos, con ambos candidatos creciendo.

Estudio de opinión nacional - Oct 2026

El informe detalla hacia dónde va cada electorado. Los votantes de Milei y de Kicillof en primera vuelta casi no se fugan (98,2% y 99,5%, respectivamente). Entre los de Massa, el 69,0% elegiría a Kicillof, el 8,3% votaría en blanco y el 22,7% no sabe. Los de Bregman se inclinan por el gobernador bonaerense en un 65,5%, aunque un 20,4% iría al blanco. Los de Villarruel están más divididos: el 34,4% va a Milei, el 12,0% a Kicillof y el 39,2% al blanco. Entre quienes hoy votan en blanco, el 70,9% se mantiene allí. Los indecisos se reparten con ligera ventaja del peronismo (27,1% frente a 24,2%), aunque el 41,3% sigue sin definirse.

La segmentación muestra fracturas demográficas marcadas. Milei se impone entre los varones (52,4% sobre válidos) y Kicillof entre las mujeres (54,0%). Por edad, el Presidente lidera con holgura entre los de 16 a 29 años (66,5%), mientras que el gobernador domina entre los de 30 a 49 (62,0%) y también entre los de 50 a 73 (53,4%). Por zona, el AMBA se inclina con claridad hacia Kicillof (66,5%), mientras que el interior de Buenos Aires (56,0%) y el resto del país (55,3%) favorecen a Milei. Por nivel educativo, las diferencias son estrechas.



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El estudio también planteó qué haría el elector si la contienda se redujera a Milei contra el peronismo y su candidato preferido no tuviera chances. El 29,1% votaría al peronismo, el 28,1% votaría a Milei para frenar al peronismo, el 18,9% mantendría su voto, el 13,7% iría al blanco y el 10,2% no sabe. En términos de voto útil, ambos polos están igualados. La ventaja, hoy levemente peronista, es el reverso de la de julio, cuando Milei aventajaba por 28,6% a 25,9%.

La potencialidad electoral ayuda a entender los límites de cada uno. Milei tiene el techo más alto, con 37,2% entre quienes seguro o probablemente lo votarían, y también el piso más sólido, con 21,7% de voto seguro. Pero su rechazo, la proporción de quienes dicen que nunca lo votarían, es del 54,6%. Massa tiene un techo de 33,8% y un rechazo de 56,6%. Kicillof alcanza 33,7% de techo, con un piso de 15,0% y el rechazo más bajo entre los cuatro dirigentes con mayor techo (52,8%). Bullrich llega a 32,4% de techo y 56,0% de rechazo. Villarruel (29,5%) y Bregman (28,8%) cierran la tabla con los pisos más bajos, 6,4% y 5,3%. En la serie de mayo a octubre, el techo de Milei cayó de 42,6% en julio a 37,2%, donde se mantiene desde septiembre.

Elecciones

Finalmente, la pregunta sobre qué haría el votante si ningún candidato lo convenciera en 2027 deja un dato que el informe interpreta como “voto por descarte”. El 40,4% votaría al que menos le disguste, frente a 29,6% en junio. Un 34,3% iría a votar sin saber por quién, el 12,1% no concurriría, el 7,9% votaría en blanco y el 5,3% anularía su voto. El voto en blanco y el anulado, que en junio sumaban 21,7%, hoy suman 13,2%. Para los autores del estudio, esto indica que el electorado desencantado vuelve a participar, pero más por rechazo al adversario que por adhesión a un candidato, lo que mantiene abierta la definición.

Ficha técnica. Estudio de Opinión Nacional, octubre 2026, realizado por Reale Dalla Torre Consultores (RDT). Muestra aleatoria, polietápica, estratificada por región y proporcional al peso poblacional, con cuotas de sexo y edad según parámetros del Censo 2022. Se relevaron 1.107 casos en todo el territorio nacional, con un margen de confianza del 95% y un error muestral de ±3,8%. Los datos se recogieron entre el 22 y el 28 de octubre, de manera 100% digital, a través de redes sociales.