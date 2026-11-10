El papa León XIV saludó desde el arzobispado de Córdoba frente a una marea de gente

El papa León XIV recorrió en su papamóvil las calles de Córdoba rumbo al Arzobispado, acompañado por una marea de fieles que siguen su paso. Al llegar, saludó desde el balcón a los miles de personas que lo esperaban en los alrededores.

Ocurrió después de su segunda misa en la Argentina, que celebró en el predio de la fábica de aviones Fadea, ante una multitud.

Durante la homilía, el Pontífice repasó los nombres de todos los santos y beatos argentinos y llamó a los presentes a tomar su ejemplo en la vida cotidiana: "Sean santos en la familia, en la escuela y en la plaza".

Galería de fotos: histórica visita del Papa León XIV a Córdoba

Por la tarde, el Papa tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en otra de las actividades centrales de su paso por la provincia.

León XIV se llevará de la provincia dos obsequios especiales. El primero es un poncho tejido en telar de palos, una técnica ancestral, hecho con lana de oveja, lana de llama y algodón. Su diseño refleja dos rasgos característicos del paisaje cordobés: las sierras y los ríos.

Milei escuchó al Papa y dos horas después hizo exactamente lo contrario

El segundo es un cáliz de bronce con baño de plata, construido con el aporte de toda la comunidad. Antes de llegar a manos del Papa, recorrió la Municipalidad, el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura, centros cívicos y vecinales, clubes de barrio y otros espacios, para que vecinos y dirigentes lo cincelaran y dejaran su marca.

Como continua su agenda en Buenos Aires

Después de su paso por Córdoba, el centro de la visita volverá a Buenos Aires. Desde las 20:15, León XIV encabezará el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, con la consigna “¡Ánimo, levántate!”. La jornada incluirá diálogos, testimonios de vida, un show de luces y números artísticos, y terminará con la bendición y el envío misionero.

La convocatoria pondrá el foco en las inquietudes y los desafíos de los jóvenes, y en la necesidad de recuperar la esperanza y encontrar espacios de participación en la sociedad y en la Iglesia.

Al mismo tiempo, desde las 18, la Plaza de la Basílica de Luján recibirá a miles de peregrinos para la vigilia popular “Bajo un mismo manto”, con espacios de oración comunitaria y transmisión en vivo del encuentro en Palermo. Será la antesala de la jornada final del viaje apostólico del Pontífice por la Argentina.

El miércoles, a las 8, el Papa tendrá un encuentro en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Después viajará a Luján, donde a las 10 celebrará su última misa en el país, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será uno de los encuentros centrales de la visita por su valor simbólico para la fe católica argentina, y se espera una convocatoria multitudinaria.

Finalmente, su recorrido terminará con una ceremonia de despedida a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14, el Papa partirá hacia Perú para continuar su gira.

LT