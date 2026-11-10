Nueva Córdoba espera al papa León XIV: preparan el balcón del Arzobispado

Mientras la celebración en Fadea concentra la atención de miles de fieles, Nueva Córdoba ya se prepara para recibir al papa León XIV durante la tarde. En el entorno del Arzobispado avanzan los últimos detalles para uno de los momentos más esperados de la jornada: el saludo del Pontífice desde el balcón ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

La zona fue acondicionada especialmente para la llegada del Papa, con una ornamentación que acompañará el encuentro con los fieles. En paralelo, sobre avenida Colón, en barrio Alberdi, cientos de personas aguardan el paso del Papamóvil. Según el cronograma previsto, León XIV llegará en un vehículo cerrado hasta la Jefatura de Policía, ubicada en avenida Colón 1254. Allí descenderá y subirá al Papamóvil para continuar el recorrido hacia el Arzobispado.

El cambio de vehículo permitirá que el Papa tenga un contacto más cercano con los fieles, sin los cristales polarizados de la cápsula de seguridad. La expectativa está puesta en su paso por las calles, donde se espera que pueda saludar a las personas que se acercaron para recibirlo.

EN VIVO | El papa León XIV comenzó la misa en Fadea ante una multitud histórica en Córdoba

La avenida reúne a personas de distintas generaciones y procedencias. Entre banderas argentinas, los colores del Vaticano y camisetas de Belgrano, los fieles esperan con celulares preparados para registrar el momento.

La convocatoria también movilizó a personas que llegaron desde otras provincias. Algunos viajaron especialmente para participar de la visita, mientras que otros aprovecharon la cercanía para compartir la experiencia con familiares y amigos. El recorrido continuará hacia el centro y tendrá como destino el Arzobispado, donde está previsto que León XIV salude a los fieles desde el balcón principal sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

La expectativa también se vive en Nueva Córdoba, donde vecinos, peregrinos y visitantes se acercan para acompañar la llegada del Pontífice. Entre quienes viajaron especialmente para la ocasión hay grupos provenientes de Formosa, Chaco, Santa Fe y otras provincias.