Milei escuchó al Papa y dos horas después hizo exactamente lo contrario

El Presidente, durante el mensaje que ofreció cuando recibió al Papa en el Palacio de la Libertad, dijo: “Me alegra ver a todo el arco político, más allá de las diferencias”. Una definición encantadora. Le duró dos horas.

Durante aquel acto habló también de cuestiones bastante técnicas: el equilibrio general intertemporal, la Escuela de Salamanca y toda una serie de referencias vinculadas con sus adhesiones teóricas. Parecía que uno hablaba en chino y el otro en ruso.

Después hubo, además, una especie de duelo bastante ridículo de aplausos. Cada sector político aplaudía aquello que más le convenía, como si el Papa estuviera respaldando posiciones políticas particulares.

Esto vale tanto para la oposición como para el Gobierno. Los dos hicieron lo mismo.

Pero a mí lo que realmente me llamó la atención ocurrió después.

Un mensaje que Milei no escuchó

Después del acto hubo una transmisión televisiva y, como suele ocurrir, el Presidente dio un reportaje. Y allí volvió a hablar de una “caricaturización malévola” realizada por una parte del sistema político con la complicidad del periodismo.

Venía de escuchar un discurso extraordinario del Papa. Y aparentemente no encontró otra forma de procesarlo que volver inmediatamente a lo mismo. A decir que existe una parte de la política que lo caricaturiza y que cuenta con la complicidad de periodistas.

Bueno, él también tiene periodistas que lo acompañan. Tendrá gente convencida, seducida, comprada, alquilada o quién sabe qué demonio. Pero hace exactamente aquello que denuncia.

Y me dio la impresión de que, si alguien no escuchó el mensaje ecuménico del Papa, fue precisamente Milei. Porque el mensaje era bastante sencillo: consensúen, acepten que alguien puede pensar distinto. Respétenlo. ¿Cómo hacemos para convivir sino?Pero el Presidente parece no poder hacer eso.

Los debates argentinos no son honestos intelectualmente

Minutos después de escuchar aquel discurso, Milei dijo que los debates argentinos no son honestos intelectualmente. ¿Y por qué no lo son? ¿Por qué alguien que piensa distinto no puede discutir con usted? ¿Por qué usted es el dueño de la verdad? Eso es exactamente lo contrario de lo que acababa de plantear León XIV.

No podría haber una frase más distante del mensaje del Papa. Parecía casi una respuesta. Una réplica. El Papa planteaba la necesidad de aceptar al otro, de convivir con quien piensa distinto. Y Milei, prácticamente a continuación, decía que no puede debatir porque quienes participan de esos debates no tienen honestidad intelectual.

Bueno. Si no entendió, no entendió.

Tal vez el reclamo de la sociedad también cambió

Hay además otra cuestión. Tal vez lo que reclamaban los ciudadanos hace tres años no sea exactamente lo mismo que reclaman hoy. Hoy aparece una palabra que se escucha mucho en otros países: affordability. La posibilidad de vivir un poco mejor. Ese es un tema que está apareciendo en distintos lugares del mundo y posiblemente también aparezca en la Argentina.

Por eso me pareció tan llamativo el contraste. Porque mientras el Papa planteaba una discusión vinculada con la convivencia, la dignidad y la manera en que las personas viven, Milei respondió otra vez desde su esquema habitual. Desde la idea de que quienes discuten con él no son intelectualmente honestos.

El discurso no fue solamente contra Milei

Buena parte de los medios internacionales presentó el discurso del Papa como una especie de mensaje contra Milei. Yo no estoy tan seguro. Creo que fue mucho más amplio.

No creo que el Papa haya viajado hasta acá para pararse delante del Presidente y dedicarle personalmente cada frase. Creo que les habló a todos. Y probablemente, en el hipotético caso de que yo tenga razón, estaba hablando también de algo que tiene que ver con el futuro inmediato. Con cómo vivimos. Con la dignidad de la vida cotidiana. Con aquello que hoy tanta gente reclama en distintos países: poder vivir un poco mejor.

Todo lo que planteó estuvo, de algún modo, vinculado con esa cuestión. Y por eso el contraste posterior resultó tan evidente.

El Papa habló de convivencia y de aceptar al que piensa distinto.

Y, poco después, el Presidente volvió a explicar que no puede debatir con quienes considera intelectualmente deshonestos.

Ahí está, para mí, una de las imágenes más claras de estos dos días.