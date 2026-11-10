Galería de fotos: histórica visita del Papa León XIV a Córdoba

Córdoba•Visita papal Galería de fotos: histórica visita del Papa León XIV a CórdobaLeón XIV continúa desarrollando su actividad tras oficiar la misa en FAdeA. Después de permanecer en el Arzobispado, desarrollará una actividad en la Catedral. Perfil Redacción CórdobaHoy 12:45Agregar PERFIL en Google TemasCórdobaActualidadTambién en PerfilCarasCaras Fashion, programa completo: 10 de noviembre del 2026NoticiasFuror en las redes: qué significa el concepto de "bird hands"ParabrisasOra 5 HEV: probamos el "Porsche chino"Marie ClaireJean Pierre Joyeros celebra 80 años en Argentina: una historia de tradición familiar, lujo y alta joyería