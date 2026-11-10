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Galería de fotos: histórica visita del Papa León XIV a Córdoba

León XIV continúa desarrollando su actividad tras oficiar la misa en FAdeA. Después de permanecer en el Arzobispado, desarrollará una actividad en la Catedral.

Galería de fotos: histórica visita del Papa León XIV a Córdoba
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 12:45
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