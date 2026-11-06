Lanzan campaña de prevención para detectar la EPOC

La EPOC suele avanzar sin que quienes la padecen sepan qué les ocurre. En la Argentina, el 77,4% de los casos detectados por el estudio EPOC.AR no tenía diagnóstico previo.

Ese dato impulsa una nueva edición de “Podría ser EPOC”, la campaña de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA).

La iniciativa suma este año un eje: qué hacer después de conocer el diagnóstico. Además de reconocer síntomas y factores de riesgo, propone acercar información sobre tratamientos y cuidados para mejorar la calidad de vida. “De la sospecha al diagnóstico. Del diagnóstico a vivir mejor”, resume el mensaje de su tercera edición.

Que es. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica dificulta la salida del aire de los pulmones. Puede manifestarse con falta de aire, tos frecuente, flema o dificultades para realizar esfuerzos habituales. El tabaquismo es uno de sus principales factores de riesgo, aunque también influyen exposiciones ambientales y laborales.

Para confirmar el diagnóstico ante una sospecha clínica, es fundamental realizar una espirometría, un estudio rápido y no invasivo. El abordaje puede incluir tratamientos inhalatorios, actividad física, rehabilitación respiratoria, abandono del tabaco y seguimiento médico, según las necesidades de cada paciente.

“Llegar al diagnóstico es fundamental, pero no es el final del camino”, señala Sebastián Ferreiro, coordinador de la Sección de Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la AAMR. Con tratamiento y cuidados, explica, muchas personas pueden controlar mejor los síntomas y sostener sus actividades cotidianas.

La campaña de este año propone una herramienta digital que invita a dedicar un minuto a la salud respiratoria. Disponible en www.surveymonkey.com/r/EPOC2026, busca promover la consulta. Pero no permite diagnosticar EPOC ni reemplaza la evaluación médica.

“Muchas veces los cambios en la respiración aparecen de manera gradual y terminamos acostumbrándonos”, advierte el neumonólogo Manuel Ibarrola, cocoordinador de la misma sección. Por eso, la propuesta invita a consultar ante señales de alerta o factores de riesgo, incluso sin grandes limitaciones.

La prevención incluye, básicamente, no empezar a fumar y abandonar el tabaco, una medida que también beneficia a quienes ya tienen diagnóstico. Para acompañar ese proceso la AAMR ofrece la aplicación gratuita Un Gran Día, disponible en ungrandia.app. Durante noviembre difundirá contenidos para la comunidad y los equipos de salud.