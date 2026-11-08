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León XIV llegó a la Argentina: los saludos en Aeroparque y el recibimiento en su recorrido hacia Plaza San Martín

El Papa inició su visita con un homenaje a José de San Martín. Antes de abandonar Aeroparque, saludó a 44 personas que se acercaron a recibirlo y recibió regalos de un grupo de niños. En el centro porteño, hubo ovaciones y un fuerte operativo de seguridad.

León XIV llegó a la Argentina: los saludos en Aeroparque y el recibimiento en su recorrido hacia Plaza San Martín
Llegó el papa León XIV a la Argentina | Pablo Cuarterolo
08-11-2026 | 17:37

La llegada del papa León XIV a la Argentina movilizó a la Ciudad de Buenos Aires desde las primeras horas de la tarde. En Aeroparque, el presidente Javier Milei recibió al Pontífice al pie del avión, en una ceremonia que tuvo saludos, regalos y muestras de afecto. Entre las personas que se acercaron a la pista había niños, adultos y mayores que esperaron para estrecharle la mano y recibir su bendición.

Antes de partir hacia el centro porteño, León XIV saludó a 44 personas. Algunos le entregaron obsequios y otros aprovecharon el breve encuentro para acercarse y abrazarlo. La escena estuvo acompañada por aplausos y ovaciones de quienes aguardaban su llegada.

El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín

El recorrido continuó hacia Plaza San Martín, donde el Papa llegó al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Allí fue recibido por el canciller Pablo Quirno, en una ceremonia que incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia, además de una ofrenda floral frente al monumento al Libertador.

En paralelo, en las inmediaciones de Plaza de Mayo se desplegó un importante operativo de la Policía de la Ciudad. Los accesos vehiculares estaban cortados sobre Diagonal Norte y las calles paralelas, mientras los peatones eran orientados hacia la zona del Palacio Libertad. Algunos vendedores ya ofrecían banderas papales con el rostro de León XIV.

El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín

La llegada despertó ovaciones tanto en Aeroparque como entre quienes aguardaban en distintos puntos del recorrido. La cantidad de personas que se acercó a recibirlo todavía no cuenta con una estimación oficial.

EN VIVO | El papa León XIV en la Argentina: seguí su visita en directo

Las fotos de la gente que salió a recibir a León XIV en las calles porteñas

El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín | Crédito: CeDoc
El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín | Crédito: CeDoc
El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín | Crédito: CeDoc
El Papa llegó a Plaza San Martín
El Papa llegó a Plaza San Martín | Crédito: CeDoc
Llegó el Papa a la Argentina
Llegó el Papa a la Argentina | Crédito: CeDoc
Llegó el Papa a la Argentina
Llegó el Papa a la Argentina | Crédito: CeDoc
Foto sacada sobre la avenida Carlos Pellegrini
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