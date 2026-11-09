Cinco monjas iban a ver al papa León XIV y sobrevivieron a un vuelco en la Ruta 188

Un grupo de cinco monjas que se dirigían a Luján para presenciar la visita oficial del papa León XIV sobrevivió este domingo a un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del partido bonaerense de General Pinto.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaban sufrió un desperfecto mecánico, provocando que la conductora perdiera el control del rodado. A pesar de la severidad del vuelco, ninguna de las ocupantes perdió la vida, aunque todas resultaron con politraumatismos de diversa consideración.

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El siniestro vial se desencadenó a raíz de un fallo técnico en el utilitario. De acuerdo con lo que confirmó la Zona Vial Operativa VIII de Junín, la imprevista rotura de un neumático causó la desestabilización absoluta de la unidad, imposibilitando cualquier maniobra de control por parte de la persona al volante.

La camioneta, una Renault Kangoo blanca, era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años. Mientras circulaba a la altura del kilómetro 238, el neumático reventó y el utilitario terminó descontrolado sobre la calzada, hasta volcar y quedar tumbado sobre su flanco derecho.

En el interior del habitáculo viajaban junto a la conductora otras cuatro mujeres identificadas como Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Las primeras revisiones médicas en el lugar confirmaron que las cinco ocupantes presentaban golpes y traumatismos tras el vuelco.

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Pese al violento impacto contra el asfalto, el personal médico constató que ninguna de las mujeres presentó lesiones de gravedad. Sin embargo, la fuerza del vuelco provocó cortes en el cuerpo de dos de las religiosas, lo que obligó a coordinar su traslado hacia un centro asistencial cercano.

Según los datos publicados por Infobae, las dos pasajeras derivadas a la guardia hospitalaria sufrieron heridas cortantes leves, las cuales requerían curaciones específicas y una evaluación médica más exhaustiva para descartar complicaciones internas.

El siniestro motivó un despliegue de seguridad coordinado entre distintas fuerzas locales. Personal policial de la comisaría de Coronel Granada acudió rápidamente al lugar del accidente junto a efectivos del Destacamento Vial de General Pinto, quienes procedieron a balizar la zona y ordenar la circulación del tránsito interurbano.

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Las tareas periciales en la escena del hecho se extendieron durante un par de horas con el objetivo de determinar con precisión la dinámica del vuelco. La causa quedó bajo la órbita de las actuaciones judiciales instruidas por el Destacamento policial de Coronel Granada, con la correspondiente intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

Hasta el momento, las autoridades oficiales no han detallado a qué congregación religiosa pertenecen las accidentadas ni cuál era la localidad de origen de la cual habían partido para iniciar su viaje por la traza vial bonaerense.