Pese a la negación de Villarruel, el Gobierno aseguró a Perfil que invitaron a la vice a la misa de León XIV

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en la misa que el papa León XIV celebró este lunes frente al Monumento de los Españoles, en Palermo, en el marco de su visita a la Argentina. Tras la ceremonia, desde el Gobierno nacional aclararon a PERFIL que había sido invitada formalmente y que también se habían realizado gestiones con su equipo para coordinar su ingreso al evento.

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo

Desde la Dirección Ceremonial de Presidencia de la Nación aseguraron que la convocatoria fue enviada el miércoles 4 de noviembre, cuatro días antes de la celebración. Según pudo saber PERFIL, la comunicación se realizó a través de un correo electrónico dirigido al área de Ceremonial del Senado.

El mensaje, que lleva como asunto "Santa Misa de Su Santidad León XIV", expresa: "A través del presente se invita a la señora Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, a participar junto al señor Presidente de la Nación en la Santa Misa que celebrará el Papa León XIV, el lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles".

La comunicación también incluía indicaciones vinculadas con la organización de la ceremonia y el procedimiento de acreditación. Entre ellas, se detallaba el mecanismo para obtener el código QR personal, necesario para atravesar los controles de seguridad y acceder al predio donde se desarrolló la celebración.

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La respuesta de Victoria Villarruel por el código QR

Además del correo, desde el Gobierno señalaron que integrantes del equipo de Ceremonial de Nación mantuvieron reuniones con colaboradores de la vicepresidenta para explicarles cómo serían los ingresos y otras cuestiones organizativas vinculadas con las actividades previstas durante la visita papal.

En esa línea, fuentes oficiales afirmaron que el código QR correspondiente también fue enviado a la secretaria de Villarruel. De esta manera, buscaron respaldar la versión de que la vicepresidenta había sido convocada y que se habían realizado las gestiones necesarias para facilitar su participación en la misa.

Sin embargo, Villarruel sostuvo que no recibió esa acreditación. A través de una publicación en su cuenta de X, afirmó: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad". En el mismo mensaje, la vicepresidenta expresó su satisfacción por la llegada del Sumo Pontífice al país y agregó: "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana".





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