Pity Álvarez dio positivo por cocaína tras declarar por primera vez en el jucio por homicidio

El músico Cristian “Pity” Álvarez dio positivo por cocaína en un control toxicológico realizado el martes 3 de noviembre, un día después de declarar por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El resultado fue informado por la clínica psiquiátrica donde permanece internado desde el 2 de octubre, luego de un episodio ocurrido tras su regreso del tribunal.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció ante los profesionales que había recibido droga durante su salida de la institución y que había consumido una parte. “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”, habría manifestado, según consta en el informe médico.

El episodio también sorprendió a su abogado defensor, Javier Baños, quien aseguró que desconocía lo ocurrido. “Me enteré dando una nota”, afirmó. El letrado recordó que, cuando Álvarez llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para declarar, no lo reconoció de inmediato porque venía de atravesar varios días de abstinencia. Tras conocer el informe, agregó: “Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas”.

Qué ocurrió cuando Pity Álvarez regresó a la clínica

El documento, fechado el 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, que interviene en la internación del músico, reconstruyó lo sucedido después de la audiencia. Según el relato del personal de enfermería, cuando Álvarez regresó a la clínica intentaron revisar sus pertenencias, pero el músico se apartó, sacó un envoltorio de uno de sus bolsillos y comenzó a aspirar un polvo blanco.

Al ser consultado por los profesionales, Álvarez reconoció que se trataba de cocaína y aseguró que se la habían suministrado durante su salida. “Esto me hace bien”, habría dicho. Cuando le preguntaron quién se la había entregado, se negó a identificar a esa persona y respondió que lo hacía por “secreto de adicto”.

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Los análisis toxicológicos también quedaron consignados en el informe. El 29 de octubre, la clínica le había realizado un primer estudio de detección de drogas en orina, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, al repetir el procedimiento el 3 de noviembre, el examen dio positivo para cocaína. A raíz de lo ocurrido, los profesionales volvieron a desaconsejar los traslados del músico para participar presencialmente del proceso judicial, al advertir que durante esas salidas no pueden controlar a las personas de su entorno ni garantizar la continuidad del tratamiento.

Qué declaró Pity Álvarez

Por el momento, las circunstancias en las que Álvarez habría recibido la cocaína no están esclarecidas. El músico había llegado al edificio judicial de la calle Paraguay en ambulancia, alrededor de las 11, y manifestó que se sentía mal. Durante la jornada permaneció acompañado por su entorno, entre ellos su hermana Silvina, su mánager Santiago Ruiz, el cura rockero César Scicchitano Tagle y sus abogados. Más tarde, ya pasadas las 15, bajó a la sala de audiencias para declarar ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Durante su testimonio, el exlíder de Viejas Locas reconstruyó el conflicto previo con Díaz, describió el momento de los disparos y manifestó su arrepentimiento. “No pensé, me transformé”, afirmó al intentar explicar su reacción durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando mató a Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano. Fuentes judiciales señalaron que durante la audiencia lo vieron conectado con lo que ocurría en la sala y no advirtieron signos evidentes de intoxicación.





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