Quién es Enrique Shaw, el próximo beato que León XIV nombró como ejemplo en la UCA

En el marco de su visita a la Argentina, el papa León XIV encabezó este lunes un encuentro con empresarios, trabajadores y representantes sindicales en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde centró parte de su mensaje en la relación entre el capital y el trabajo, la dignidad humana y la responsabilidad social de las empresas. Durante su discurso, recuperó la figura de Enrique Shaw, un empresario argentino que está próximo a ser beatificado y cuya trayectoria vinculó la actividad económica con los principios de la doctrina social de la Iglesia.

"En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia", sostuvo el pontífice. En esa línea, destacó que Shaw "entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

León XIV también recuperó una de las reflexiones de Shaw y citó: "Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera".

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

Su vocación empresarial y el compromiso con los trabajadores

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, y murió el 27 de agosto de 1962 en Buenos Aires, a los 41 años. Fue empresario, dirigente católico, esposo de Cecilia Bunge y padre de nueve hijos. Aunque desarrolló buena parte de su vida en el ámbito de los negocios, su principal preocupación estuvo vinculada con el bienestar de las personas que trabajaban en las empresas y la posibilidad de construir relaciones laborales basadas en el respeto y la solidaridad.

Durante su juventud se formó en el Colegio La Salle y luego ingresó a la Escuela Naval Militar, donde llegó a desempeñarse como guardiamarina. En 1943 se casó con Cecilia Bunge y, dos años después, dejó la Armada para incorporarse al mundo empresarial. Su decisión estuvo relacionada con una convicción que marcaría el resto de su vida: entendía que podía llevar sus valores cristianos al ámbito de los negocios y convertir su profesión en una forma de servicio a los demás.

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Su trayectoria quedó especialmente ligada a Cristalerías Rigolleau, la fábrica ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires, donde llegó a ocupar un alto cargo directivo. En la empresa, que contaba con cerca de 4.000 trabajadores, promovió una concepción del trabajo que no se limitaba a la productividad. Para Shaw, los empleados no eran solamente parte de una estructura industrial, sino personas con familias, necesidades y derechos que debían ser contemplados en las decisiones empresariales.

Uno de los episodios más recordados de su gestión ocurrió en 1961, cuando la compañía estadounidense Corning Glass Works, propietaria de la mayoría accionaria de Rigolleau, dispuso el despido de aproximadamente 1.200 trabajadores. Shaw se opuso a la medida y comunicó a los accionistas que, si se concretaba, presentaría su renuncia. A pesar de que ya atravesaba una enfermedad que comprometía su salud, decidió viajar a Nueva York para defender la continuidad de los puestos de trabajo.

Durante la reunión con los directivos, explicó que la caída de la productividad respondía a una situación transitoria y que despedir a los operarios significaría perder personal capacitado que podía resultar necesario cuando la actividad se recuperara. Su planteo fue aceptado y los accionistas desistieron de los despidos. El episodio se convirtió en uno de los ejemplos más representativos de su manera de entender la responsabilidad empresarial y la relación entre los trabajadores y quienes conducen una compañía.

Ese vínculo también quedó reflejado en los últimos meses de su vida. Después de que le diagnosticaran cáncer en 1957, continuó con sus actividades laborales y sociales mientras atravesaba distintos tratamientos. Cuando necesitó transfusiones de sangre, más de 200 trabajadores de Rigolleau se acercaron voluntariamente para donar. Antes de morir, agradeció el gesto y expresó que estaba tan unido a ellos que hasta por sus venas corría la misma sangre. La escena quedó como uno de los testimonios más recordados de la relación que había construido con el personal de la fábrica.

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Su compromiso con la Iglesia y el camino a la beatificación

Su compromiso con el mundo empresarial también tuvo una dimensión institucional. En 1952 participó de la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una organización creada para promover los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en la actividad económica y empresarial. Desde ese espacio impulsó la formación de dirigentes comprometidos con la ética, la responsabilidad social y la búsqueda del bien común.

Además, colaboró con la fundación de la Universidad Católica Argentina y formó parte de su primer Consejo de Administración, donde se desempeñó como tesorero. Su vínculo con la institución tiene una relevancia particular en el contexto de la visita de León XIV, ya que el propio papa recordó que Shaw contribuyó a fundar la universidad en la que pronunció su discurso. También tuvo participación en la Acción Católica Argentina, organización de la que llegó a ser presidente nacional de los Hombres de Acción Católica.

Su compromiso religioso tuvo consecuencias durante el conflicto entre el gobierno de Juan Domingo Perón y la Iglesia católica. En 1955, Shaw fue detenido junto a otros dirigentes de Acción Católica, en el marco de las tensiones políticas y religiosas que atravesaba el país. Permaneció once días encarcelado. Según los testimonios sobre su vida, lejos de promover enfrentamientos posteriores, sostuvo la necesidad de construir vínculos de unidad y entendimiento entre distintos sectores de la sociedad.

Enrique Shaw fue esposo, padre, empresario y dirigente

Shaw murió el 27 de agosto de 1962, pero su trayectoria continuó siendo recuperada por instituciones religiosas y empresariales. En abril de 2021, el papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable, una de las etapas del proceso de canonización. El 18 de diciembre de 2025, León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoció un milagro atribuido a su intercesión, la curación científicamente inexplicable de un niño de 5 años llamado Matías, lo que habilitó su próxima beatificación.

De esta manera, la figura de Enrique Shaw volvió a ocupar un lugar en el mensaje de la Iglesia sobre el mundo del trabajo. Al mencionarlo ante empresarios y sindicalistas en la UCA, León XIV recuperó el legado de un dirigente que defendió los puestos laborales, promovió la formación de empresarios cristianos y entendió la actividad económica como una responsabilidad hacia las personas. Una concepción que sintetizó en una de sus convicciones: la posibilidad de santificarse a través de la profesión y de poner el trabajo al servicio de los demás.

El milagro que se le atribuye a Shaw

La Iglesia reconoce desde el año pasado la curación milagrosa del niño Matías, atribuida a la intercesión de Enrique Shaw. El 21 de junio de 2015, cuando tenía cinco años, el menor recibió una patada en la nuca de un caballo en una finca cercana a Buenos Aires.

Fue trasladado inconsciente a la ciudad de Suipacha, aunque la gravedad del cuadro impidió que recibiera un tratamiento adecuado en ese momento. Debido a que los padres del menor estaban relacionados con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) —entidad fundada y presidida por el mismo Enrique Shaw en los años 50—, conocían de cerca su figura.

Ante la situación crítica, el padre de Matías recurrió al fallecido Enrique Shaw y pidió a familiares y conocidos que hicieran lo mismo. El padre del niño rezó pidiendo la ayuda del empresario argentino con la frase: “Yo te cambio tu santidad por la salud de mi hijo”. Hubo una masiva cadena de oración con miles de personas.

La mejoría del niño fue constatada por médicos en 2016 y 2018, pese a la persistencia inicial de leves déficits neurológicos. En 2019, ya recuperado, el paciente fue evaluado por dos peritos, quienes determinaron que se encontraba en buen estado de salud, sin secuelas neurológicas relevantes. En la actualidad lleva una vida normal, practica deportes y tiene un buen desempeño escolar, según informó el Dicasterio para la Causa de los Santos.



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