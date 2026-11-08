Quién es Tomás Natenzon, el detenido por infiltrarse en el operativo de seguridad del Papa León XIV

Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, fue detenido este domingo en medio del operativo de seguridad organizado por la llegada del papa León XIV a la Argentina. El joven circulaba en una moto Kawasaki por la intersección de avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del escenario previsto para las actividades del pontífice, cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Al ser identificado, dijo ser bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa. Los agentes también detectaron irregularidades en la patente de la motocicleta, que simulaba corresponder a un vehículo oficial. Entre sus pertenencias llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.

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Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue una identificación que tenía colgada del cuello. La tarjeta exhibía su fotografía y la inscripción “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”, una acreditación de aparente fabricación casera con la que habría intentado hacerse pasar por personal autorizado para participar del operativo.

Qué encontró la Justicia en su departamento

La jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Federal N° 1, ordenó su detención por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. En la investigación interviene el fiscal Carlos Rívolo. Natenzon quedó incomunicado y también se dispuso el allanamiento de su vivienda.

Quién es el detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa León XIV

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron computadoras y al menos una credencial. Según fuentes judiciales, hasta el momento no se habían registrado otras detenciones por delitos federales vinculados con el operativo de seguridad por la visita papal.

Su vínculo con los bomberos y los equipos de comunicación

Meses antes del episodio, Natenzon había participado de una entrevista en el programa Living the News Digital, conducido por Claudio Corzadini, donde fue presentado como tercer oficial del cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha. Allí contó que había ingresado a la actividad a los 15 años y que su interés por las telecomunicaciones había sido uno de los motivos que lo acercaron a los bomberos.

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En esa conversación relató que se especializó en sistemas de radio y comando de incidentes, y que había participado en el desarrollo de una red de comunicaciones para distintos cuarteles de la Ciudad de Buenos Aires. También recordó que durante su adolescencia solía llevar un equipo de radio portátil a todos lados, incluso al colegio.

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Su interés por ese rubro también aparece en sus registros comerciales: figura inscripto desde octubre de 2021 en actividades relacionadas con la venta de aparatos de telefonía y comunicación, servicios de telecomunicaciones y electrónica.

Cómo fue la detención durante el operativo por León XIV

El procedimiento policial se realizó cerca de las 10.30 de este domingo, cuando los efectivos detectaron las irregularidades en la documentación del joven y en la motocicleta que conducía.

La intervención derivó en una consulta con la Justicia federal, que ordenó su detención y el secuestro del vehículo.

LB/AF