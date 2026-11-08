Se hizo la 35ª Marcha del Orgullo contra el odio y la violencia

Una multitud volvió a ocupar el centro porteño para participar de la 35ª Marcha del Orgullo LGBT+.

La jornada combinó música, celebración y reclamos por el derecho a vivir sin violencia ni discriminación.

Entre carrozas y banderas, la movilización avanzó hacia el Congreso con una agenda atravesada por los recientes ataques a mujeres trans que se registraron esta semana en los bosques de Palermo y la controversia por su coincidencia con la visita del papa León XIV.

La concentración comenzó después del mediodía en la intersección de avenida Belgrano y Lima. Aunque el Gobierno porteño había planteado postergar la convocatoria por el operativo de seguridad de la llegada del pontífice, finalmente se mantuvo la fecha del 7 de noviembre y se modificó el recorrido. Esta vez, la marcha no tuvo como destino Plaza de Mayo sino la explanada del Congreso.

Las consignas expresaron el clima de la jornada. La Comisión Organizadora convocó con el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, mientras que la Línea Histórica eligió como consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”.

En los carteles que pintaban muchos de los participantes, también se leían mensajes como “Basta de transfobia” y pedidos de justicia por las agresiones del domingo anterior.

Ese episodio ocurrió en los Bosques de Palermo, donde mujeres trans fueron atacadas con palos, piedras y conos de tránsito. María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, denunció que participaron más de cien personas y sostuvo que habría sido una agresión organizada. La Justicia inició una investigación de oficio.

Entre las demandas de la movilización figuraron una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y políticas públicas para prevenir la violencia por orientación sexual e identidad de género. También se reclamó avanzar con “Reconocer es Reparar”, una iniciativa que propone una reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores que padecieron violencia estatal.

Otro de los reclamos principales es la aprobación del proyecto de Ley “Reconocer es Reparar”, el cual busca alcanzar una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género, argumentando que sufren una situación de extrema vulnerabilidad social y abandono.

La convocatoria contó con el acompañamiento de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales. A la vez, la música sostuvo el tono festivo de una jornada de reivindicación: estaba previsto que María Becerra encabezara el cierre frente al Congreso y que La Joaqui iba a actuar en el escenario de Lima y Avenida de Mayo. Así la celebración de la diversidad y el exigir garantías para ejercerla volvieron a compartir las calles.