Una oficial de la Bonaerense salvó a una mujer de 76 años que había caído con su auto a un arroyo

La sargento Marcela Corbalán, oficial del Comando de Patrullas Ensenada, fue este sábado la heroína de un accidente en el arroyo Doña Flora, en Ensenada: se lanzó al agua y pudo rescatar a una mujer de 76 años que había quedado atrapada al caer con su auto a ese arroyo.

Corbalán junto a su compañera, la sargento Tamara Rodríguez, acudieron al lugar tras recibir un aviso del sistema de emergencias 911. El episodio ocurrió en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico de Ensenada.

Según el parte policial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el alerta se recibió alrededor de las 8.20, cuando se informó que un automóvil había caído al cauce con una persona en su interior.

Auto cayó al arroyo Doña Flora, en Ensenada.

Al arribar, las efectivos encontraron un Ford Focus que se encontraba dentro del agua y a una mujer atrapada en el habitáculo, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

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Ante la urgencia, Corbalán se arrojó al arroyo, ingresó hasta el vehículo y consiguió sacar a la conductora. Luego, la trasladó hasta la calzada, donde quedó fuera de peligro. El momento del rescate fue registrado por las cámaras de monitoreo de la zona.

Auto cayó al arroyo Doña Flora, en Ensenada.

Una vez concretado el rescate, personal del SAME se acercó al lugar para brindar asistencia a la mujer y a la sargento que participó del operativo.

De acuerdo con la información oficial, ambas se encontraban en óptimas condiciones de salud y no presentaban lesiones de gravedad. La intervención sanitaria permitió comprobar su estado tras el episodio. Mientras tanto, el auto quedó semihundido junto a la orilla del arroyo Doña Flora.

Auto cayó al arroyo Doña Flora, en Ensenada.

Las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara dentro del agua todavía son materia de investigación. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se produjo la caída ni sobre los motivos que llevaron a la conductora a perder el control del auto.

CS