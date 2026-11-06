Visita del León XIV: las coincidencias y curiosidades que marcan su viaje por Sudamérica

El papa León XIV comiengira por Sudamérica, en donde visitará Uruguay, Argentina y Perú. Estas paradas coincidirán con distintas fechas importantes para las respectivas comunidades eclesiásticas, que también se vinculan con su historia y camino con la fe.

El Sumo Pontífice reconfirmó su visita a Latinoamérica después de varios días de incertidumbre, debido a su estado de salud. Sin embargo, los médicos que lo atendieron explicaron que no hay motivos clínicos por los que debería retrasar su viaje. Además, el Papa manifestó sus deseos de regresar al continente donde vivió muchos momentos importantes de su vida.

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León XIV en Uruguay: solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres

La primera parada de León XIV en Latinoamérica es Uruguay, donde llegó este el 6 de noviembre. Entre sus actividades en el país, una de las últimas será una Misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona nacional.

El 8 de noviembre coincide con la solemnidad a la advocación, así como también con el segundo domingo del mes, en el que se lleva a cabo tradicionalmente la peregrinación nacional al santuario. De esta manera, el papa León XIV estará presente en una de las fechas más importantes para la comunidad católica de Uruguay.

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EL mismo 8 de noviembre, Robert Prevost llegará a Argentina, donde visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Pontífice permanecerá hasta el 11, fecha en la que visitará el Complejo Federal de Buenos Aires. Casualmente, el día coincide con la conmemoración a San Martín de Tours, aunque la actividad no está expresamente vinculada con ello.

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San Martín de Tours es celebrado por encarnar la caridad cristiana, el servicio humilde a los más necesitados y la no violencia. De hecho, uno de los sucesos por el que se lo venera es compartir su capa con un hombre pobre que padecía frío y dormía en la calle. Es por ello que el santo es un recordatorio de la importancia de la bondad con los más necesitados.

Perú, su estancia más larga: qué fechas coincidirán con su visita

La última parada del papa León XIV en Sudamérica será Perú, país del que es naturalizado y donde fue obispo durante varios años. El 13 de noviembre, el Pontífice llegará a Chiclayo, donde desarrolló su ministerio misionero y pastoral antes de que lo llamen a Roma. Esa fecha es el aniversario del nacimiento de San Agustín, mientras que la Orden Agustiniana, a la que él pertenece, celebra a todos sus santos.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, el Sumo Pontífice participará en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo por la clausura del año jubilar, debido a los 300 años de su canonización. Asimismo, el santo nació el 16 de ese mismo mes, que es el día en el que el Papa finalizará sus actividades en Perú.

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Por otro lado, el 15 de noviembre visitará Cusco y Pucallpa, donde se encontrará con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Esto coincidirá con la X Jornada Mundial de los Pobres, por lo que será una oportunidad especial para escuchar las tradiciones. historias y desafíos de los habitantes.

JSM cp