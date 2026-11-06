Visita del papa León XIV: suspenden las clases en 17 escuelas de los barrios de Palermo y Belgrano

Unas 17 escuelas de los barrios de Palermo y Belgrano suspenderán sus clases presenciales hoy debido al operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV.

La decisión oficial busca garantizar el resguardo de alumnos, familias y personal docente frente a las estrictas restricciones de circulación y cortes de calle previstos en el área de cobertura del evento. Desde las autoridades aclararon que el resto de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires dictará clases en su horario habitual.

Dentro del conjunto de establecimientos alcanzados por la suspensión, tres instituciones serán utilizadas de forma directa para la logística del operativo. Se trata de las escuelas primarias Nº 30 Granaderos de San Martín, Nº 5 Honorable Congreso de la Nación y Nº 8 Armenia Argentina, todas pertenecientes al Distrito Escolar 9.

En dichos inmuebles se habilitarán áreas de descanso y guardado de pertenencias para el cuerpo de voluntarios. El esquema de contingencia contará con guardia de seguridad las 24 horas y no implicará el pernocte de personas ni la instalación de estructuras que puedan deteriorar la infraestructura escolar.

Las escuelas afectadas por el operativo de seguridad implementado por la visita del Sumo Pontífice son: Mi Jardín; colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús; colegio del Arce (inicial, primaria y secundaria); escuela Nº 8 Armenia Argentina + Jardín de Infantes; Jardín Maternal Nº 10 Manuel Belgrano; instituto Hogar San Benito; colegio Rey Fahd; Centes N.º 2 D.E. 9; Cursos Especiales (Sede Lafinur); Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina; instituto Ambrosio Tognoni / escuela San Andrés; escuela Nº 30 Granaderos de San Martín; J.I.C. Nº 2 Granaderos de San Martín; escuela Nº 5 Honorable Congreso de la Nación; Jardín de Infantes Integral Nº 5 y la escuela de Jardinería Cristóbal María Hicken. (ver infografía)

Distinción internacional. La Escuela Estación Buenos Aires fue distinguida internacionalmente con el premio Google Reference School de Google for Education, un reconocimiento otorgado a aquellas instituciones que integran la tecnología de manera innovadora, significativa y responsable en sus procesos de enseñanza.

La distinción fue formalizada durante una visita institucional encabezada por el director de Google for Education para América Latina, Rodrigo Pimentel, quien entregó el galardón a las autoridades del establecimiento de los niveles Primario y Secundario y a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel.

El logro destaca la madurez tecnológica de la escuela, el uso de inteligencia artificial en las aulas y la continua capacitación de su equipo de educadores.

La propuesta pedagógica del establecimiento cuenta con aulas virtuales activas en Google Classroom para cada docente, el uso de dispositivos Chromebooks para experiencias de aprendizaje y la integración del modelo Gemini en el desarrollo de soluciones educativas. Asimismo, la totalidad del cuerpo docente posee certificaciones oficiales de Google y algunos de sus integrantes alcanzaron el grado de Google Trainers.

Durante la jornada de premiación, que contó con la presencia de directivos regionales de la empresa tecnológica y de la gerenta de Educación Digital, Victoria Ezcurra, se destacó también la participación de los alumnos Juan Bautista Froy y Estrella Sofía Lazo Castellano, quienes expusieron sobre el impacto y el rol docente en el uso de la IA durante el Primer Congreso Internacional Paideia.

Este hito forma parte del plan integral de transformación digital impulsado por el Ministerio de Educación porteño junto a Google para potenciar la gestión y el aprendizaje en las escuelas públicas. A través de este programa conjunto, la Ciudad de Buenos Aires registra actualmente más de 21.000 aulas activas en Google Classroom, 10.000 docentes capacitados en inteligencia artificial mediante Gemini Academy, 246 educadores certificados en los Niveles I y II de Google, y más de 3.500 asistentes virtuales desarrollados por los propios equipos escolares para optimizar tareas institucionales.