Turismo Ecuestre: más de 40 propuestas a caballo recorrieron los paisajes de Córdoba durante octubre

Con más de 40 propuestas en distintos destinos de Córdoba, finalizó el Mes del Turismo Ecuestre, una iniciativa que durante todo octubre invitó a disfrutar en familia y descubrir la provincia a través de sus paisajes, su naturaleza, sus tradiciones y su cultura ecuestre.

La programación, articulada entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios, comunas, prestadores turísticos y referentes del sector privado, ofreció una amplia variedad de experiencias que incluyeron cabalgatas guiadas, travesías, actividades rurales y recreativas, jornadas de formación y encuentros vinculados al mundo del caballo. En ese marco, las entidades oficiales a cargo de la organización destacaron la importancia de realizar estas actividades de la mano de prestadores habilitados, para garantizar su seguridad y calidad.

Entre las actividades más destacadas de la agenda oficial estuvo la búsqueda del tesoro a caballo en Nono

“El turismo ecuestre es una actividad que representa la identidad, la historia y la cultura de nuestra provincia. Córdoba cuenta con paisajes extraordinarios y una gran tradición vinculada al caballo, por eso seguimos trabajando junto a municipios, comunas y prestadores para consolidar este producto turístico, generar nuevas oportunidades para las economías regionales y ofrecer experiencias auténticas para quienes nos visitan”, aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Las propuestas más destacadas del mes

Entre las actividades más destacadas de la agenda oficial estuvo la búsqueda del tesoro a caballo en Nono. Los participantes recorrieron un circuito especialmente preparado, en el que siguieron pistas, resolvieron consignas y encontraron distintos indicios hasta llegar al tesoro. La propuesta combinó cabalgata, orientación, destreza y diversión, e incorporó el juego y la aventura para convertir el paseo en un desafío compartido.

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En Villa Las Rosas, la propuesta fue innovadora: el Centro Ecuestre Cahuel Malen fue escenario de constelaciones familiares con caballos. Desde el lugar explicaron que la experiencia invitó a observar aquello que está actuando en la propia vida, reconocer dinámicas, ordenar y abrir espacio a nuevos movimientos. En ese marco, el caballo acompañó desde su sensibilidad y presencia, mostrando muchas veces aquello que las palabras no alcanzan a expresar.

En La Falda, se llevó a cabo la Travesía a Los Guindos, una cabalgata de dos días hasta el antiguo pueblo minero. La aventura propuso atravesar las sierras a caballo por antiguos caminos mineros a lo largo de 40 kilómetros, dormir bajo las estrellas y compartir un fogón con baile.

Por otro lado, en La Cumbre, se realizó una cabalgata bajo la Luna llena en un entorno natural de gran belleza paisajística, que culminó con una cena en Amelia, cocina de entorno.

Por otro lado, en La Cumbre, se realizó una cabalgata bajo la Luna llena

Como cierre del mes, el 31 de octubre, la Estancia El Rosal, en Agua de Oro, ofreció una jornada que incluyó herrado en frío y en caliente, talleres de doma, arquería a caballo, cabalgatas y choripán.

Además, localidades como La Cumbrecita, La Cumbre, Villa Las Rosas, Villa Cura Brochero, La Granja, Villa Yacanto de Calamuchita, San Javier y Yacanto y Río Ceballos adhirieron al Mes del Turismo Ecuestre con distintos paseos a caballo para toda la familia.

cp