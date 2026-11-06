La oposición en Israel apoyó la candidatura de Eisenkot y deberá negociar para formar Gobierno

El ex jefe militar israelí Gadi Eisenkot se dispone a recibir el encargo de formar un Gobierno después de que la Lista Conjunta árabe anunciara hoy jueves que lo recomendará para el cargo de primer ministro, ampliando su ventaja sobre el actual mandatario en funciones, Benjamin Netanyahu, en las nominaciones presidenciales.

Gadi Eisenkot y Netanyahu

Pese a contar con el respaldo numérico necesario en la cámara legislativa, la ratificación de los 67 escaños no garantiza de manera automática la consolidación de un nuevo Gobierno de coalición. El escenario político abre ahora una etapa de complejas negociaciones para articular los consensos requeridos entre las distintas fuerzas que integran la mayoría opositora y lograr formalizar un gabinete con estabilidad parlamentaria.

Israel: las autoridades electorales ratificaron los resultados de las elecciones legislativas y rechazaron las denuncias de fraude de Netanyahu

El Comité Central Electoral de Israel anunció oficialmente este miércoles los resultados definitivos de las elecciones parlamentarias celebradas la semana pasada, confirmando que los partidos de la oposición consiguieron una mayoría de 67 bancas sobre los 120 escaños que integran el Parlamento (Knéset), relegando al bloque gobernante liderado por el primer ministro Netanyahu a 53 lugares.

La ratificación oficial del escrutinio fortalece la posición de Eisenkot, líder del partido Yashar, al reunir el respaldo de 67 legisladores para aspirar a la conducción del nuevo Gobierno. La composición del bloque opositor se divide en 48 bancas obtenidas por las formaciones aliadas al partido de Eisenkot y 19 bancas logradas por las representaciones árabes, correspondientes a la Lista Conjunta, coalición que reúne a tres partidos, y a la fuerza musulmana Ra'am.

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El Comité Central Electoral de Israel, presidido por el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, oficializó los resultados definitivos de las elecciones legislativas que dejaron un duro revés político para el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque su espacio político se consolidó como la fuerza más votada de los comicios, el bloque oficialista quedó lejos de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento de 120 bancas.

Tras la entrega formal de las actas al presidente israelí Isaac Herzog, se confirmó que el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, junto a sus aliados y las formaciones árabes integradas en la Lista Conjunta y el partido musulmán Ra'am, posee una ventaja numérica potencial, aunque ninguna de las facciones principales logra por sí sola la mayoría requerida para gobernar sin articular alianzas transversales.

En medio de un escenario de alta tensión política y económica, el titular del tribunal electoral rechazó las denuncias de fraude impulsadas desde el oficialismo y subrayó que el proceso se desarrolló con total regularidad. Ante la falta de un ganador con mayoría propia, el presidente Herzog convocó a los distintos partidos a ceder en sus posturas rígidas y priorizar la "creatividad, valentía y buena voluntad" para evitar una repetición electoral y garantizar la estabilidad institucional del país.

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Cómo funciona el sistema electoral en Israel

En Israel el sistema es muy distinto al de países con presidencia directa. La gente no vota cara a cara a un candidato a presidente o a primer ministro, sino que vota a una lista entera de un partido político.

La Knéset es el Parlamento unicameral de Israel y está compuesta por 120 escaños. Un escaño es cada una de las bancas o puestos parlamentarios que representan a los diputados en la cámara legislativa. Para poder formar un Gobierno y consagrar a un primer ministro se requiere construir una coalición que reúna una mayoría de al menos 61 escaños. El país funciona como un único distrito electoral nacional, por lo que las boletas son exactamente las mismas en todas las ciudades. En el cuarto oscuro, el elector elige un sobre en el que introduce la papeleta del partido político de su preferencia.

La adjudicación de las bancas se realiza mediante un sistema de representación proporcional pura. Las fuerzas políticas que obtienen más del 3,25% de los votos válidos (piso electoral) acceden al reparto de bancas en función del porcentaje obtenido. Si un partido saca el 10% de los votos totales, obtiene aproximadamente el 10% de los escaños del Parlamento (12 bancas).

Los parlamentarios no se eligen entre ellos para ingresar a la cámara, sino que ingresan de acuerdo al orden de la lista predeterminada por cada partido según la cantidad de bancas obtenidas. Sin embargo, una vez constituida la Knéset, el presidente de Israel mantiene rondas de consulta con todos los bloques y le encarga formar Gobierno al líder político que haya reunido más recomendaciones o respaldos entre los 120 diputados electos. Ese candidato designado dispone de un plazo legal para negociar un acuerdo de coalición que alcance la mayoría absoluta de 61 bancas y someter su gabinete a la votación de investidura en el Parlamento.

MP/DCQ