Por la visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo modificará su recorrido histórico: los detalles

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este sábado 7 de noviembre de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ , una jornada que combinará movilización, celebración, feria y espectáculos gratuitos, pero que este año tendrá una particularidad: no partirá desde Plaza de Mayo , como ocurrió en las últimas ediciones, sino que se concentrará en un nuevo punto debido al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV .

La edición número 35 de la Marcha del Orgullo estará atravesada por las discusiones que generó la organización del espacio público ante la llegada del papa León XIV a la Argentina. Dicha visita, prevista para el domingo 8 de noviembre, obligó a las organizaciones convocantes y al Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri , a negociar modificaciones en el recorrido y en la distribución de las actividades.

Durante las reuniones se demostró que el perímetro de la Casa Rosada debía permanecer “esterilizado” durante los días previos a la llegada del Papa. Las restricciones serán estrictas durante las 24 horas anteriores a su arribo: se prohibirán el estacionamiento y la circulación vehicular en el anillo principal, mientras que el ingreso peatonal quedará limitado a residentes y trabajadores, quienes deberán acreditar su condición mediante DNI o declaración jurada.

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Ante ese escenario, la posibilidad de trasladar la marcha a otra fecha fue descartada y finalmente se acordó sostener la convocatoria del 7 de noviembre, aunque con un recorrido diferente al de años anteriores.

"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", había comunicado la organización a fines de septiembre.

De esta manera, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la jornada comenzará a las 10 en el escenario de 9 de julio, entre Sarmiento y Avenida de Belgrano . En la Plaza de los Dos Congresos, en tanto, se instalarán cerca de 450 puestos de emprendimientos, organizaciones y proyectos independientes .

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A partir de las 16, las distintas columnas avanzarán desde la 9 de julio hacia el Congreso, donde se leerá el documento oficial de la jornada y comenzarán los espectáculos musicales de cierre.

10 hs: Feria de Orgullo. 11 hs: Escenario Nadia Echazú. 16 hs: Marcha hacia el Congreso de la Nación. 18 hs: Escenario Carlos Jáuregui.

La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias, con reclamos por una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y reparación histórica para travestis y personas trans mayores.

A estos reclamos se suman las repercusiones del reciente ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo , un episodio que volvió a evidenciar la violencia estructural, la discriminación y la desprotección que atraviesan las personas trans y travestis, así como la falta de respuestas de la Justicia frente a estas situaciones.

El cartel musical de la jornada

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de María Becerra , quien estará a cargo del cierre musical. La grilla también contará con la presencia de K4OS y un homenaje a Gilda , a 30 años de la muerte de la cantante, que estará a cargo de Tita Print.

Entre los artistas y proyectos anunciados también aparecen Aimel Sali, Ambik, Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim, Martin Cirio y Blujaus. Además, DJs y artistas elegidos en la convocatoria Tocá en la Marcha ofrecerán sets de música electrónica, pop y ritmos urbanos durante el encuentro.

Subtes, colectivos y accesos

Para llegar al Congreso ya Plaza de Mayo, habrá conexiones por las líneas A, B, C, D y E de subterráneos. Las estaciones Congreso, Lima, Plaza de Mayo, Carlos Pellegrini, Avenida de Mayo, Catedral y Bolívar estarán entre las alternativas cercanas a los puntos de concentración.

También circularán colectivos por los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo. La organización recomendó priorizar el transporte público ante la cantidad de asistentes que se espera para la Marcha del Orgullo .

RM/fl