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Por la visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo modificará su recorrido histórico: los detalles

Será este sábado 7 de noviembre y partirá desde la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo rumbo al Congreso, donde finalizará con un festival gratuito. Se acordó modificar el recorrido para compatibilizar la convocatoria con el operativo de seguridad por la llegada del pontífice, prevista para el domingo.

Por la visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo modificará su recorrido histórico: los detalles
Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, organizaciones LGBTIQ+ volverán a movilizarse este 7 de noviembre | Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, organizaciones LGBTIQ+ volverán a movilizarse este 7 de noviembre
Hoy 09:09

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este sábado 7 de noviembre de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ , una jornada que combinará movilización, celebración, feria y espectáculos gratuitos, pero que este año tendrá una particularidad: no partirá desde Plaza de Mayo , como ocurrió en las últimas ediciones, sino que se concentrará en un nuevo punto debido al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV .

La edición número 35 de la Marcha del Orgullo estará atravesada por las discusiones que generó la organización del espacio público ante la llegada del papa León XIV a la Argentina. Dicha visita, prevista para el domingo 8 de noviembre, obligó a las organizaciones convocantes y al Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri , a negociar modificaciones en el recorrido y en la distribución de las actividades.

Durante las reuniones se demostró que el perímetro de la Casa Rosada debía permanecer “esterilizado” durante los días previos a la llegada del Papa. Las restricciones serán estrictas durante las 24 horas anteriores a su arribo: se prohibirán el estacionamiento y la circulación vehicular en el anillo principal, mientras que el ingreso peatonal quedará limitado a residentes y trabajadores, quienes deberán acreditar su condición mediante DNI o declaración jurada.

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Ante ese escenario, la posibilidad de trasladar la marcha a otra fecha fue descartada y finalmente se acordó sostener la convocatoria del 7 de noviembre, aunque con un recorrido diferente al de años anteriores.

"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", había comunicado la organización a fines de septiembre.

De esta manera, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la jornada comenzará a las 10 en el escenario de 9 de julio, entre Sarmiento y Avenida de Belgrano . En la Plaza de los Dos Congresos, en tanto, se instalarán cerca de 450 puestos de emprendimientos, organizaciones y proyectos independientes .

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A partir de las 16, las distintas columnas avanzarán desde la 9 de julio hacia el Congreso, donde se leerá el documento oficial de la jornada y comenzarán los espectáculos musicales de cierre.

10 hs: Feria de Orgullo. 11 hs: Escenario Nadia Echazú. 16 hs: Marcha hacia el Congreso de la Nación. 18 hs: Escenario Carlos Jáuregui.
10 hs: Feria de Orgullo. 11 hs: Escenario Nadia Echazú. 16 hs: Marcha hacia el Congreso de la Nación. 18 hs: Escenario Carlos Jáuregui.

La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias, con reclamos por una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y reparación histórica para travestis y personas trans mayores.

A estos reclamos se suman las repercusiones del reciente ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo , un episodio que volvió a evidenciar la violencia estructural, la discriminación y la desprotección que atraviesan las personas trans y travestis, así como la falta de respuestas de la Justicia frente a estas situaciones.

El cartel musical de la jornada

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de María Becerra , quien estará a cargo del cierre musical. La grilla también contará con la presencia de K4OS  y un homenaje a Gilda , a 30 años de la muerte de la cantante, que estará a cargo de Tita Print.

Entre los artistas y proyectos anunciados también aparecen Aimel Sali, Ambik, Missy Copper, Santi Magliocco, La Turca Rahim, Martin Cirio y Blujaus. Además, DJs y artistas elegidos en la convocatoria Tocá en la Marcha ofrecerán sets de música electrónica, pop y ritmos urbanos durante el encuentro.

Subtes, colectivos y accesos

Para llegar al Congreso ya Plaza de Mayo, habrá conexiones por las líneas A, B, C, D y E de subterráneos. Las estaciones Congreso, Lima, Plaza de Mayo, Carlos Pellegrini, Avenida de Mayo, Catedral y Bolívar estarán entre las alternativas cercanas a los puntos de concentración.

También circularán colectivos por los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo. La organización recomendó priorizar el transporte público ante la cantidad de asistentes que se espera para la Marcha del Orgullo .

RM/fl

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