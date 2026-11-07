Santiago Peña fue trasladado desde su lugar de detención a declarar a la Fiscalia

El expresidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y detenido el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta al país fue conducido en medio de un fuerte operativo de seguridad a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado, confirmó una fuente policial a la AFP.

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT), para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondran hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" puede ser imputado.

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