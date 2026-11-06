Las mejores películas para ver este fin de semana en el cine y plataformas de streaming

El fin de semana llega con novedades para los amantes del cine, tanto en las plataformas de streaming como en las salas. MUBI incorpora dos películas fundamentales de Martín Rejtman, Los guantes mágicos y Silvia Prieto; HBO Max suma Amores perros, el clásico de Alejandro González Iñárritu, y la cartelera porteña recibe dos propuestas argentinas: El fantasma, de Ignacio Masllorens y David Lamelas, y Biografía de Jorge Luis Borges, el documental de Mariano Llinás.

MUBI

Los guantes mágicos

Los guantes mágicos de Martín Rejtman con Vicentico, Valeria Bertuccelli y Fabián Arenillas cuenta la historia de Alejandro, un remisero de 35 años, que atraviesa una crisis económica y emocional en una Buenos Aires convulsionada. Mientras su relación con Cecilia se desmorona, decide vender su viejo Renault 12 para ingresar al extraño negocio de la importación de guantes mágicos. Entre separaciones, adicciones y personajes excéntricos que van y vienen del aeropuerto, Alejandro navega con apatía un mundo donde las pequeñas manías y rituales cotidianos revelan las miserias de la clase media porteña.







Silvia Prieto

También de Martín Rejtman, llega a Mubi Silvia Prieto con Rosario Bléfari, Valeria Bertuccelli y Marcelo Zanelli.

Al cumplir 27 años, Silvia Prieto decide cambiar radicalmente su vida. Divorciada y sin rumbo en Buenos Aires, deja de fumar marihuana, consigue trabajo en un bar y se compra un canario. Entre viajes solitarios a Mar del Plata y pequeños robos impulsivos, su rutina se ve alterada cuando descubre que existen otras mujeres con su mismo nombre. Esta revelación la lleva a desarrollar una extraña obsesión que la enfrenta a preguntas sobre su propia identidad.

HBO MAX

Amores perros

Amores perros de Alejandro González Iñárritu parte de un fatal accidente que afecta trágicamente a tres personas que tratan con la pérdida, el arrepentimiento y las duras realidades de la vida, todo en nombre del amor. Amores perros es la primera entrega de la "Trilogía de la Muerte" de González Iñárritu, seguida por 21 Gramos y Babel.

CINE

El fantasma

El fantasma de Ignacio Masllorens y David Lamelas y producida por El Pampero, trata de dos jóvenes productoras que reciben el encargo de realizar un breve documental sobre Rubén Santantonín, una figura esquiva de la vanguardia argentina de los años sesenta que quemó gran parte de su obra antes de morir. Para llevar adelante el proyecto, el cliente exige la participación de David Lamelas, un consagrado artista conceptual y antiguo compañero de ruta de Santantonín.

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Lo que parece ser un trabajo claro y acotado en torno a entrevistas y archivos sobre el Instituto Di Tella, comienza a transformarse en una pregunta inquietante: ¿Cómo hacer visible a alguien que eligió desaparecer?

“El fantasma” de Ignacio Masllorens y David Lamelas

Ignacio Masllorens es cineasta y artista visual. Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde actualmente es docente. Sus películas y videos proponen un ejercicio de reflexión sobre los mecanismos internos del relato cinematográfico, y sobre la percepción del tiempo y el espacio, a partir de materiales como el archivo o el registro documental. Su obra ha sido exhibida en diversos festivales de cine y en espacios como Anthology Film Archives, Cinémathèque française, Filmmuseum München, Feria ArcoMadrid y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) entre otros. También ha recibido premios en los concursos de la Fundación Fortabat, Fundación ArtHaus, Fondo Nacional de las Artes y Salón Nacional de Artes Visuales. En 2021 obtuvo el Premio del público en el Festival Biarritz Amérique Latine con el film Fanny Camina, co-dirigido junto a Alfredo Arias.

Estreno en: MALBA - 7 de noviembre

Biografía de Jorge Luis Borges

Biografía de Jorge Luis Borges de Mariano Llinás

Mariano Llinás en Biografía de Jorge Luis Borges con Ernesto Montequin, Milva Leonardi y Laura Paredes presenta este documental que reconstruye la vida de Jorge Luis Borges a partir de un exhaustivo registro de los papeles que escribió, los libros que leyó y los lugares adonde fue. Desde una biblioteca, Borges lucha por ampliar los territorios de su tribu: la de quienes encuentran en los libros y las palabras lo esencial del universo.

Estreno en: MALBA - 8 de noviembre



